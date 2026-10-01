Patentamientos: un líder se sostiene y otro gigante automotriz presiona con doble presencia en el podio + Agregar ámbito en









Los registros de transferencias en septiembre mostraron una recuperación mensual, aunque continúan por debajo del año pasado. Los números.

Los patentamientos tuvieron fuertes movimientos en los primeros puestos Depositphotos

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante septiembre de 2026 ascendió a 49.814 unidades, lo que representa una baja del 11,4% interanual, ya que en septiembre de 2025 se habían registrado 56.241 unidades.

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Si la comparación es contra agosto, se observa una suba del 10,7%, dado que en ese mes se habían registrado 45.003 unidades. De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 435.493 unidades, un 13% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 500.497 vehículos.

En este escenario, el mercado volvió a mostrar una fuerte concentración en los principales jugadores. Toyota se consolidó como la marca líder, con 7.820 unidades, seguida por Fiat (5.447) y Volkswagen (5.321). También se destacaron Ford (4.997) y Chevrolet (4.069), completando el lote de las cinco automotrices con mayor volumen del mes. Más atrás, Renault (3.629), Peugeot (2.433) y Citroën (1.597) mantuvieron presencia, mientras que BYD (1.584) volvió a ubicarse entre los diez primeros, confirmando el avance de las marcas electrificadas. Cerró el top ten Nissan (1.185).

Ranking de marcas: septiembre 2026 (unidades) Toyota – 7.820 Fiat – 5.447 Volkswagen – 5.321 Ford – 4.997 Chevrolet – 4.069 Renault – 3.629 Peugeot – 2.433 Citroën – 1.597 BYD – 1.584 Nissan – 1.185 El dominio de las pick ups y SUVs Entre los modelos, el liderazgo volvió a quedar en manos de una pick up. La Toyota Hilux fue el vehículo más patentado del mes con 3.036 unidades, reafirmando su peso estructural en el mercado local. En segundo lugar se ubicó la Ford Ranger (2.221) y completó el podio la Ford Territory (1.975), que se mantiene como uno de los SUVs más demandados.

La Toyota Hilux fue el vehículo más patentado del mes con 3.036 unidades. También se destacaron la Volkswagen Amarok (1.970) y el Fiat Cronos (1.702), que continúa como el sedán más vendido. La irrupción del Toyota Yaris Cross (1.549) confirma el crecimiento del segmento SUV compacto, mientras que el Peugeot 208 (1.181) y el Toyota Corolla Cross (1.133) sostienen su presencia. Cerraron el top ten el Volkswagen Tera (1.120) y el Chevrolet Onix (1.106).

Ranking de modelos: septiembre 2026 (unidades) Toyota Hilux – 3.036 Ford Ranger – 2.221 Ford Territory – 1.975 Volkswagen Amarok – 1.970 Fiat Cronos – 1.702 Toyota Yaris Cross – 1.549 Peugeot 208 – 1.181 Toyota Corolla Cross – 1.133 Volkswagen Tera – 1.120 Chevrolet Onix – 1.106 El mes dejó en claro que las pick ups siguen marcando el ritmo del mercado argentino, acompañadas por el crecimiento sostenido de los SUVs. En paralelo, la presencia de nuevas marcas y tecnologías comienza a ganar terreno, en un contexto donde la oferta se amplía pero la demanda aún se muestra cauta frente a la comparación interanual.