El jugador chino que se mantiene en el top ten del ranking y empieza a disputar volumen con automotrices tradicionales + Agregar ámbito en









El movimiento de septiembre mostró la confirmación de una marca asiática entre las diez más vendidas. Con fuerte crecimiento interanual y presencia en el segmento electrificado, ya le pisa los talones a las terminales históricas.

La marca china no detiene su crecimiento en el país

El ranking de marcas de septiembre de 2026 dejó una de las señales más claras del cambio que atraviesa el mercado automotor argentino. Más allá del liderazgo sostenido de las terminales históricas, la irrupción de BYD dentro del top ten marca un punto de inflexión.

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Con 1.584 unidades patentadas y una participación del 3,4%, la marca se ubicó en el noveno puesto, consolidando una tendencia que ya se venía gestando en los últimos meses. El dato más relevante es su crecimiento interanual: en septiembre de 2025 prácticamente no tenía presencia en el mercado (apenas 18 unidades), lo que refleja una expansión acelerada en muy poco tiempo.

De fenómeno chino a competidor global El avance de BYD en el mercado local responde a una estrategia global más amplia. La compañía no solo lidera el segmento de vehículos electrificados en China, sino que también viene ganando participación en distintos mercados internacionales, apoyada en una oferta competitiva de modelos híbridos y eléctricos.

En Argentina, ese posicionamiento empieza a traducirse en volumen. Su ingreso al top ten no es menor: implica competir directamente con marcas tradicionales que históricamente dominaron el mercado, especialmente en un contexto donde la electrificación gana terreno y amplía la oferta disponible.

El avance de BYD en el mercado local responde a una estrategia global más amplia. La compañía no solo lidera el segmento de vehículos electrificados en China, sino que también viene ganando participación en distintos mercados internacionales, apoyada en una oferta competitiva de modelos híbridos y eléctricos. Al mismo tiempo, su desempeño mensual (con crecimiento frente a agosto) y su acumulado anual (12.250 unidades) muestran que no se trata de un fenómeno puntual, sino de una consolidación progresiva.

Ranking de marcas – septiembre 2026 (unidades) Toyota – 7.820 Fiat – 5.447 Volkswagen – 5.321 Ford – 4.997 Chevrolet – 4.069 Renault – 3.629 Peugeot – 2.433 Citroën – 1.597 BYD – 1.584 Nissan – 1.185 El mapa del mercado empieza a reconfigurarse. Las marcas tradicionales siguen liderando, pero nuevos jugadores comienzan a ganar espacio con propuestas diferentes. En ese escenario, la presencia de BYD entre los diez primeros anticipa una competencia más amplia, donde la tecnología y la electrificación tendrán cada vez mayor peso en la decisión de compra.