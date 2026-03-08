China en primera persona: la apuesta inmersiva de UCEMA junto al ICBC para entender el nuevo mapa global de los negocios + Seguir en









El programa busca ofrecer una mirada directa sobre cómo funcionan hoy las finanzas, la innovación y la logística en uno de los centros de gravedad del comercio global.

La experiencia académica impulsada por UCEMA y la Fundación ICBC propone una inmersión en el ecosistema económico chino para analizar de primera mano el funcionamiento de sus centros financieros, industriales y tecnológicos.

En un momento en que China ya no es solo un socio comercial sino uno de los grandes organizadores del nuevo mapa productivo global, la formación en negocios también necesita salir del aula y mirar el terreno. En definitiva, no se puede hacer negocios con China sin visitar el país, recorrer sus ciudades clave y entender en el terreno cómo funcionan sus tiempos, sus códigos y su escala.

En esa lógica se inscribe la experiencia que la Escuela de Negocios de UCEMA diseñó e impulsa junto con Fundación ICBC: una inmersión académica y profesional en China, del 14 al 28 de mayo de 2026, con escala en Hong Kong, Shenzhen, Shanghai y Beijing, pensada para ofrecer una mirada integral sobre finanzas, innovación, manufactura, logística, regulación y cultura de negocios. Según la propia propuesta, el objetivo es lograr una visión 360° de cómo se hacen negocios con China a partir de visitas, reuniones y espacios de análisis aplicado.

La oportunidad no llega en cualquier momento. Según el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a China crecieron 61,4% interanual y alcanzaron los USD 9.799 millones, mientras que las importaciones desde ese país sumaron USD 17.954 millones, con un alza de 53,9%. China explicó el 11,3% de las exportaciones argentinas y el 23,7% de las importaciones totales.

El dato no solo confirma la densidad del vínculo bilateral, sino que también sugiere que, en tiempos de reconversión productiva y reconfiguración de cadenas globales, para la Argentina mirar hacia afuera con mayor inteligencia dejó de ser un ejercicio aspiracional y pasó a ser una necesidad estratégica.

El diseño del recorrido no es casual. Hong Kong aparece en la agenda como hub financiero y corporativo internacional, una plataforma para entender banca, inversión, compliance y trade finance; Shenzhen, como laboratorio de innovación aplicada, clústeres y manufactura avanzada; Shanghai, como gran nodo de industria, consumo, servicios corporativos y logística; y Beijing, como centro institucional para leer regulación, prioridades estratégicas y coordinación entre Estado y mercado.

En otras palabras, el programa no solo propone “ir a China”, sino entender por qué para hacer negocios allí, hace falta leer al mismo tiempo la lógica de Hong Kong y la de China continental, dos sistemas distintos que conviven dentro de una misma arquitectura económica. Hay, además, una señal de época. Mercado Libre inauguró su primer centro logístico en China para fortalecer el corredor China-América Latina, una iniciativa que refleja hasta qué punto incluso las compañías líderes de la región comprendieron que China ya no puede mirarse de lejos. En ese contexto, la alianza entre UCEMA e ICBC suma volumen institucional y financiero a una propuesta que busca posicionarse entre las primeras de su tipo en la Argentina. Porque si las empresas ya están yendo a China para competir mejor, tiene sentido que estudiantes y egresados enfocados en negocios también empiecen a hacerlo viéndolo de primera mano.

