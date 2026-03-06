Rusia celebra, China negocia y el Brent arriba de u$s90 por barril

Las repercusiones de lo que esta sucediendo en el Golfo Pérsico van sucediéndose como era previsible… lamentablemente. Si Israel y los EEUU no logran doblegar en el corto plazo al régimen iraní, se pondrán peores.

Unos días atrás comentamos que, a pesar de todas las incertidumbres -fruto en gran medida del manejo informativo- había algunas certidumbre respecto a la guerra entre Israel/EEUU e Irán .

Una era que el gran ganador en todo esto se llama Vladimir Putin . Otra que Donald Trump iba a hacer hasta lo imposible para evitar que el precio del petróleo saliera disparado, impactando sobre la inflación norteamericana lo que limaría su chance de retener en noviembre las mayorías en el n. Agregamos además que, si bien a China no le afectaba el cierre de los envíos iraníes de petróleo, presionaría para que no se suspendan los envíos desde otros países del Golfo Pérsico que circulaban por el estrecho de Ormuz .

En agosto del año pasado Trump había amenazado con imponer tarifas adicionales de 25% a los productos provenientes de la India , si el país continuaba comprándole petróleo a Putin ( el crudo ruso se negocia unos u$s10 debajo del valor equivalente). Inmediatamente Narendra Modi comenzó a reducir las compras y en febrero en medio de rumores sobre la existencia de un acuerdo secreto entre Washington y Nueva Delhi se levantó la amenaza de tarifas punitivas, para suspender cualquier de energía a Moscú.

Sin ninguna vergüenza, el “Tio” Bessent acaba de regalarle a Vladimir Putin otra victoria, que solo refleja la falta de preparación previa de los EEUU y lo grave de la situación en el Golfo.

No debe sorprender a nadie, acostumbrado a las idas, vueltas y giros de 180 grados, sin ponerse jamás “colorado” el Presidente yanqui: ayer a la tarde, el gobierno norteamericano le otorgó a la India una licencia general, por un mes -podría extenderse-, para permitirle la compra de petróleo ruso.

Según la IEA, la India posee reservas estratégicas de crudo que cubren 55 días de importaciones. Esto es debajo de los 90 días aconsejados por la entidad, pero si la guerra fuera a durar apenas algunas semanas, más que suficientes. En castellano, el waiver de Trump implica que espera una guerra que no sería corta. En castellano, Putin acaba de obtener una nueva victoria.

¿Más en este sentido? EEUU acaba de votar junto a Rusia y China -fue 20 a 4; el cuarto fue Niger- una resolución de la Comisión de energía Atómica de las Naciones Unidas, en torno al ataque de las instalaciones eléctricas de Ucrania.

Prmiso del tEsoro importacion india de petreoleo ruso El documento oficial permitiéndole a la India importar petróleo Ruso, sin ninguna sanción.

China

Comentábamos también que el 44% de las importaciones de energía de China provienen de los productores del Golfo así que, aunque pueden fácilmente suplir lo que reciben de Irán con mayores despachos desde Rusia, básicamente vía oleoductos o la ruta del Pacifico que dé paso, está a salvo de los ataques ucranianos, necesitaban sí o sí que el estrecho de Ormuz permanezca abierto.

Este jueves se conoció que Pekín está en tratativas avanzadas con Teherán para permitir el paso de crudo y gas qatarí por el estrecho. De hecho, ayer una nave, el “Iron Maiden”, pasó del Golfo Pérsico al Mar Arábigo sin ningún inconveniente, más que hacer explícito que se trataba de un barco en “manos chinas”.

Hay otros, pero no sabemos cuántos. Por caso, hoy a la mañana, el “Danuta I” también cruzó el estrecho con su carga de gas. En este caso, siendo uno de los barcos sancionados por los EEUU por transportar carga iraní, lo que hicieron fue apagar sus “transponders”, para confundir y que no los siguieran los satélites. El Danuta es uno de los tantos barcos de la “Flota Oscura” -integrada a nivel mundial por cerca de 1.500 naves- con la que Rusia e Irán vienen sorteando las sanciones occidentales; el barco bajo la bandera de Palau es controlado por una empresa fantasma de Panamá, la Ithaki M&T (el nombre hace referencia a la isla griega de Ítaca).

La estimación es que aún quedan atrapados unos 120 barcos para el transporte de crudo en el Golfo, más 21 transportes de gas licuado a los que agregamos 195 para el transporte de refinados. De estos, 50 podrían pertenecer a la “Flota oscura”.

reservas de petroleo

La información es que además hay una serie de barcos llevando azúcar chino e iraní que han estado circulando sin mayores problemas. No es para alarmar a nadie, pero China es el principal productor del mundo y abastecedor del Perclorato de Amonio y el HTPB que se usa para ligarlo y que, junto al polvo de alúmina, es el combustible de los misiles de estado sólido (¿se puede parecer al azúcar? ... y sí; es el polvito de cuando explotan los airbags del auto.

Hay que tener en cuenta que Irán jamás dijo que cerraba el estrecho a todos los barcos, en su comunicado del lunes 2 a lo que se hacía referencia era a que ninguna nave perteneciente a los EEUU, Israel, países europeos o sus aliados, serian autorizados a circular.

Es cierto que los países del Golfo podrían exportar algo de su producción de crudo a través del puerto de Fujairah sobre el mar de Arabia (en la UEA) o Jambu sobre el Mar Rojo. Pero esto solo sería en cantidades no demasiado significativas para el primer caso o en naves de menor porte, que solo podrían cruzar hacia el mediterráneo en el segundo (recordar que la amenaza de los hutíes en Yemen, ya desvió el tráfico marítimo por el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica), por lo que la apertura de Ormuz es clave para todos.

Danuta I copy El documento oficial permitiéndole a la India importar petróleo Ruso, sin ninguna sanción.

Oficialmente China guarda reservas estratégicas para menos de 90 días de importaciones, pero en voz baja se sostiene que en los últimos tiempos las habrían incrementado a 104 días, lo que le da tiempo para negociar. El peligro aquí, para el resto del mundo, nos es tanto que la economía china se frene por la falta de energía sino que, vista frente a la necesidad de racionar sus reservas, China -que privilegiaría las necesidades internas- también racionaría sus exportaciones, con consecuencias impredecibles.

Quien no tiene tiempo, es por ejemplo Corea del Sur que, importa el 20% de su consumo de gas licuado del Golfo y le quedan reservas para solo 8 días.

Un par de días atrás mencionábamos que, de prolongarse por 4 semanas el cierre del Golfo, las estimaciones son que el Brent podría llegar a u$d 100 por barril (ya está en u$s90). Hace unas horas el ministro de Energía de Qatar, Saad al Kaabi declaró que, si el conflicto sigue, en tres semanas el crudo podría llegar a u$s150 por barril y el gas a u$s40 MBTU.

Donald Trump

¿Qué más está haciendo Donald Trump para evitar que el precio del petróleo salga disparado?... eso es para otra nota. ¡Ah! Un pedido al gobierno argentino, por favor repatrien o al menos ayuden de manera efectiva a nuestros ciudadanos varados en el Golfo (al inicio del Covid-19 quien esto escribe quedó varado unos dias en Marruecos y vió lo que se sufre).