El superauto que apunta a todo: 1.000 CV y desarrollo junto a la NASA + Seguir en









El nuevo modelo no solo apunta a la potencia, sino también a cambiar la forma en que se perciben los autos eléctricos. Los detalles.

Ferrari va por todo en el desarrollo de autos eléctricos

La transición hacia la electrificación también alcanza a los autos más exclusivos. En ese camino, Ferrari avanza con el desarrollo de su primer deportivo 100% eléctrico, un modelo que promete romper esquemas tanto por su rendimiento como por su enfoque tecnológico.

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El proyecto, liderado por el CEO Benedetto Vigna, contempla una configuración ambiciosa: más de 1.000 CV, tracción integral y una arquitectura con múltiples motores eléctricos. Sin embargo, el foco no está solo en la potencia, sino en cómo se percibe esa energía al volante.

Un desarrollo inesperado para un auto deportivo eléctrico Uno de los aspectos más llamativos del modelo es la colaboración con la NASA, convocada para analizar los efectos de la aceleración en los ocupantes. Según explicó Vigna, los eléctricos pueden ofrecer una entrega de potencia tan inmediata que, en ciertos casos, resulta excesiva o incluso incómoda.

El objetivo, entonces, es encontrar un equilibrio: mantener prestaciones extremas sin comprometer la experiencia de conducción. Para eso, se trabaja sobre distintos factores como la aceleración longitudinal y lateral, el frenado y hasta la percepción sonora del vehículo.

ferrari va Uno de los aspectos más llamativos del modelo es la colaboración con la NASA, convocada para analizar los efectos de la aceleración en los ocupantes. Además, el modelo incorporará soluciones poco habituales, como controles específicos del par motor mediante levas y un enfoque distinto en el sonido, alejándose de la clásica simulación de motores a combustión.

En paralelo, la marca busca superar los 500 km de autonomía, un número competitivo dentro del segmento, aunque reconocen que no estará pensado para uso intensivo en pista. En un contexto donde marcas como Porsche y Mercedes-Benz también exploran este terreno, la estrategia apunta a diferenciarse: no solo velocidad, sino sensaciones.