Un auto híbrido es aquel que utiliza dos tipos de motorización para moverse: un impulsor térmico tradicional y otro eléctrico. Según explica Volkswagen, esta combinación permite aprovechar lo mejor de ambos sistemas para mejorar la eficiencia general del vehículo.
Auto híbrido: cuánto dura según especialistas del sector
Cada vez más presentes en el mercado, estos vehículos combinan dos sistemas de propulsión para reducir consumo y emisiones, pero también generan dudas sobre su funcionamiento y durabilidad.
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Baterías de autos eléctricos: cuánto duran y qué automotrices conservan mejor su rendimiento
En la práctica, el motor a combustión sigue siendo el principal, pero trabaja en conjunto con el eléctrico, que puede asistir en momentos clave como la aceleración o la circulación a baja velocidad. Esto se traduce en un menor consumo de combustible y una reducción en las emisiones contaminantes.
Cómo funciona un auto híbrido
El sistema está compuesto por varios elementos: además de los dos motores, incluye un generador que recupera energía al frenar o desacelerar, una batería y un sistema electrónico que gestiona el funcionamiento de todo el conjunto. Esta inteligencia permite alternar automáticamente entre ambos motores o utilizarlos en simultáneo.
La batería, que suele ser de tecnologías como ion-litio o níquel-metal, es clave en el sistema. A diferencia de un vehículo 100% eléctrico, su capacidad es menor y se recarga de manera automática, sin necesidad de enchufarlo en la mayoría de los casos.
En cuanto a la vida útil, marcas como Toyota señalan que estas baterías pueden durar en promedio unos 8 años, aunque su rendimiento puede extenderse entre los 100.000 y 200.000 kilómetros, e incluso más si se mantienen correctamente.
El cuidado del vehículo también influye: factores como el clima, el estilo de manejo y el mantenimiento general pueden impactar en su eficiencia. Temperaturas extremas o un uso intensivo pueden exigir más al sistema, mientras que una conducción suave ayuda a optimizar su rendimiento.
Con el avance de la movilidad sustentable, los híbridos se posicionan como una alternativa intermedia entre los autos tradicionales y los eléctricos, ofreciendo una solución eficiente sin depender completamente de la infraestructura de carga.
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