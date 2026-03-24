Auto híbrido: cuánto dura según especialistas del sector + Seguir en









Cada vez más presentes en el mercado, estos vehículos combinan dos sistemas de propulsión para reducir consumo y emisiones, pero también generan dudas sobre su funcionamiento y durabilidad.

Los autos híbridos ganan terreno en el país

Un auto híbrido es aquel que utiliza dos tipos de motorización para moverse: un impulsor térmico tradicional y otro eléctrico. Según explica Volkswagen, esta combinación permite aprovechar lo mejor de ambos sistemas para mejorar la eficiencia general del vehículo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la práctica, el motor a combustión sigue siendo el principal, pero trabaja en conjunto con el eléctrico, que puede asistir en momentos clave como la aceleración o la circulación a baja velocidad. Esto se traduce en un menor consumo de combustible y una reducción en las emisiones contaminantes.

Cómo funciona un auto híbrido El sistema está compuesto por varios elementos: además de los dos motores, incluye un generador que recupera energía al frenar o desacelerar, una batería y un sistema electrónico que gestiona el funcionamiento de todo el conjunto. Esta inteligencia permite alternar automáticamente entre ambos motores o utilizarlos en simultáneo.

La batería, que suele ser de tecnologías como ion-litio o níquel-metal, es clave en el sistema. A diferencia de un vehículo 100% eléctrico, su capacidad es menor y se recarga de manera automática, sin necesidad de enchufarlo en la mayoría de los casos.

Autos híbridos.jpg El sistema está compuesto por varios elementos: además de los dos motores, incluye un generador que recupera energía al frenar o desacelerar, una batería y un sistema electrónico que gestiona el funcionamiento de todo el conjunto. En cuanto a la vida útil, marcas como Toyota señalan que estas baterías pueden durar en promedio unos 8 años, aunque su rendimiento puede extenderse entre los 100.000 y 200.000 kilómetros, e incluso más si se mantienen correctamente.

El cuidado del vehículo también influye: factores como el clima, el estilo de manejo y el mantenimiento general pueden impactar en su eficiencia. Temperaturas extremas o un uso intensivo pueden exigir más al sistema, mientras que una conducción suave ayuda a optimizar su rendimiento. Con el avance de la movilidad sustentable, los híbridos se posicionan como una alternativa intermedia entre los autos tradicionales y los eléctricos, ofreciendo una solución eficiente sin depender completamente de la infraestructura de carga.