Kia lanza el K4 hatchback en la Argentina: diseño deportivo, motor turbo y equipamiento premium

La marca coreana suma una nueva silueta al K4 con enfoque dinámico. Llega con motor turbo de 190 cv, alto nivel de tecnología y una propuesta orientada al confort y la seguridad.

Kia Argentina , representada por Astara, confirmó la llegada al país de la versión hatchback del K4 , una variante que amplía la gama con una impronta más deportiva y enfocada en el manejo dinámico.

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El modelo incorpora un motor naftero turbo de 190 cv a 6000 rpm , con un torque de 265 Nm disponible entre 1700 y 4500 rpm , asociado a una caja automática de 8 velocidades con convertidor de par , tracción delantera y dirección asistida eléctrica.

El conjunto mecánico se complementa con frenos delanteros ventilados de 16 pulgadas y traseros sólidos de 15 pulgadas , junto a una configuración de suspensión con esquema MacPherson delantero y Multi-Link trasero , apuntando a mejorar el confort de marcha y la estabilidad.

El nuevo hatchback se presenta con una silueta más compacta y atlética, alineada con el lenguaje de diseño “Opposites United” de la marca. Sus dimensiones alcanzan los 4440 mm de largo, 1850 mm de ancho y 1445 mm de alto , con una distancia entre ejes de 2720 mm .

Entre los rasgos distintivos aparecen las manijas traseras ocultas en el pilar C , un perfil aerodinámico y un conjunto lumínico con tecnología LED de disposición vertical, inspirado en modelos de gama superior como el EV9.

El modelo también suma llantas de aleación de 18 pulgadas, neumáticos 235/40 R18, un tanque de 47 litros y un baúl de 438 litros, reforzando su practicidad para el uso diario.

Seguridad y asistencias de conducción de última generación

En materia de seguridad, el K4 hatchback incorpora un paquete completo que combina protección estructural y tecnología avanzada. Incluye seis airbags, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX.

El nuevo hatchback se presenta con una silueta más compacta y atlética, alineada con el lenguaje de diseño “Opposites United” de la marca.

A esto se suma el sistema Kia Drive Wise, que integra múltiples asistencias a la conducción como:

Frenado autónomo de emergencia (FCA)

Asistente de punto ciego (BCA)

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCCA)

Mantenimiento y seguimiento de carril (LKA y LFA)

Control crucero adaptativo con función Stop & Go

Sistema de atención del conductor (DAW)

El modelo mantiene además los estándares de seguridad que le permitieron destacarse en evaluaciones internacionales como Latin NCAP y el IIHS.

Tecnología, confort y experiencia a bordo

El interior apunta a una experiencia de alto nivel, con un sistema de triple pantalla panorámica de casi 30 pulgadas (12,3” + 12,3” + 5”), conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y múltiples puertos USB-C.

También incorpora climatizador bizona, techo solar, sistema de sonido de seis parlantes, butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas e iluminación ambiental, junto a soluciones prácticas como sensores de estacionamiento, cámara de retroceso y acceso sin llave con botón de encendido.

Posicionamiento y precio en el mercado

La nueva silueta se comercializará en una única versión GT-Line Turbo, con un precio sugerido de u$s49.900.

Con esta incorporación, Kia refuerza su presencia en el segmento de los hatchbacks medianos, combinando diseño, prestaciones y tecnología, en una propuesta que busca diferenciarse dentro de un mercado cada vez más competitivo.