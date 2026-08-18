SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
18 de agosto 2026 - 14:27

Kia lanza el K4 hatchback en la Argentina: diseño deportivo, motor turbo y equipamiento premium

La marca coreana suma una nueva silueta al K4 con enfoque dinámico. Llega con motor turbo de 190 cv, alto nivel de tecnología y una propuesta orientada al confort y la seguridad.

El nuevo Kia K4 hatchback&nbsp;

El nuevo Kia K4 hatchback 

Kia Argentina, representada por Astara, confirmó la llegada al país de la versión hatchback del K4, una variante que amplía la gama con una impronta más deportiva y enfocada en el manejo dinámico.

El modelo incorpora un motor naftero turbo de 190 cv a 6000 rpm, con un torque de 265 Nm disponible entre 1700 y 4500 rpm, asociado a una caja automática de 8 velocidades con convertidor de par, tracción delantera y dirección asistida eléctrica.

Informate más

El conjunto mecánico se complementa con frenos delanteros ventilados de 16 pulgadas y traseros sólidos de 15 pulgadas, junto a una configuración de suspensión con esquema MacPherson delantero y Multi-Link trasero, apuntando a mejorar el confort de marcha y la estabilidad.

Diseño y proporciones con identidad deportiva

El nuevo hatchback se presenta con una silueta más compacta y atlética, alineada con el lenguaje de diseño “Opposites United” de la marca. Sus dimensiones alcanzan los 4440 mm de largo, 1850 mm de ancho y 1445 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2720 mm.

Entre los rasgos distintivos aparecen las manijas traseras ocultas en el pilar C, un perfil aerodinámico y un conjunto lumínico con tecnología LED de disposición vertical, inspirado en modelos de gama superior como el EV9.

El modelo también suma llantas de aleación de 18 pulgadas, neumáticos 235/40 R18, un tanque de 47 litros y un baúl de 438 litros, reforzando su practicidad para el uso diario.

Seguridad y asistencias de conducción de última generación

En materia de seguridad, el K4 hatchback incorpora un paquete completo que combina protección estructural y tecnología avanzada. Incluye seis airbags, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX.

El nuevo hatchback se presenta con una silueta m&aacute;s compacta y atl&eacute;tica, alineada con el lenguaje de dise&ntilde;o &ldquo;Opposites United&rdquo; de la marca.

El nuevo hatchback se presenta con una silueta más compacta y atlética, alineada con el lenguaje de diseño “Opposites United” de la marca.

A esto se suma el sistema Kia Drive Wise, que integra múltiples asistencias a la conducción como:

  • Frenado autónomo de emergencia (FCA)
  • Asistente de punto ciego (BCA)
  • Alerta de tráfico cruzado trasero (RCCA)
  • Mantenimiento y seguimiento de carril (LKA y LFA)
  • Control crucero adaptativo con función Stop & Go
  • Sistema de atención del conductor (DAW)

El modelo mantiene además los estándares de seguridad que le permitieron destacarse en evaluaciones internacionales como Latin NCAP y el IIHS.

Tecnología, confort y experiencia a bordo

El interior apunta a una experiencia de alto nivel, con un sistema de triple pantalla panorámica de casi 30 pulgadas (12,3” + 12,3” + 5”), conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y múltiples puertos USB-C.

También incorpora climatizador bizona, techo solar, sistema de sonido de seis parlantes, butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas e iluminación ambiental, junto a soluciones prácticas como sensores de estacionamiento, cámara de retroceso y acceso sin llave con botón de encendido.

Posicionamiento y precio en el mercado

La nueva silueta se comercializará en una única versión GT-Line Turbo, con un precio sugerido de u$s49.900.

Con esta incorporación, Kia refuerza su presencia en el segmento de los hatchbacks medianos, combinando diseño, prestaciones y tecnología, en una propuesta que busca diferenciarse dentro de un mercado cada vez más competitivo.

Te puede interesar

Otras noticias