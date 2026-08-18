Kia Argentina, representada por Astara, confirmó la llegada al país de la versión hatchback del K4, una variante que amplía la gama con una impronta más deportiva y enfocada en el manejo dinámico.
Kia lanza el K4 hatchback en la Argentina: diseño deportivo, motor turbo y equipamiento premium
La marca coreana suma una nueva silueta al K4 con enfoque dinámico. Llega con motor turbo de 190 cv, alto nivel de tecnología y una propuesta orientada al confort y la seguridad.
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El modelo incorpora un motor naftero turbo de 190 cv a 6000 rpm, con un torque de 265 Nm disponible entre 1700 y 4500 rpm, asociado a una caja automática de 8 velocidades con convertidor de par, tracción delantera y dirección asistida eléctrica.
El conjunto mecánico se complementa con frenos delanteros ventilados de 16 pulgadas y traseros sólidos de 15 pulgadas, junto a una configuración de suspensión con esquema MacPherson delantero y Multi-Link trasero, apuntando a mejorar el confort de marcha y la estabilidad.
Diseño y proporciones con identidad deportiva
El nuevo hatchback se presenta con una silueta más compacta y atlética, alineada con el lenguaje de diseño “Opposites United” de la marca. Sus dimensiones alcanzan los 4440 mm de largo, 1850 mm de ancho y 1445 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2720 mm.
Entre los rasgos distintivos aparecen las manijas traseras ocultas en el pilar C, un perfil aerodinámico y un conjunto lumínico con tecnología LED de disposición vertical, inspirado en modelos de gama superior como el EV9.
El modelo también suma llantas de aleación de 18 pulgadas, neumáticos 235/40 R18, un tanque de 47 litros y un baúl de 438 litros, reforzando su practicidad para el uso diario.
Seguridad y asistencias de conducción de última generación
En materia de seguridad, el K4 hatchback incorpora un paquete completo que combina protección estructural y tecnología avanzada. Incluye seis airbags, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX.
A esto se suma el sistema Kia Drive Wise, que integra múltiples asistencias a la conducción como:
- Frenado autónomo de emergencia (FCA)
- Asistente de punto ciego (BCA)
- Alerta de tráfico cruzado trasero (RCCA)
- Mantenimiento y seguimiento de carril (LKA y LFA)
- Control crucero adaptativo con función Stop & Go
- Sistema de atención del conductor (DAW)
El modelo mantiene además los estándares de seguridad que le permitieron destacarse en evaluaciones internacionales como Latin NCAP y el IIHS.
Tecnología, confort y experiencia a bordo
El interior apunta a una experiencia de alto nivel, con un sistema de triple pantalla panorámica de casi 30 pulgadas (12,3” + 12,3” + 5”), conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y múltiples puertos USB-C.
También incorpora climatizador bizona, techo solar, sistema de sonido de seis parlantes, butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas e iluminación ambiental, junto a soluciones prácticas como sensores de estacionamiento, cámara de retroceso y acceso sin llave con botón de encendido.
Posicionamiento y precio en el mercado
La nueva silueta se comercializará en una única versión GT-Line Turbo, con un precio sugerido de u$s49.900.
Con esta incorporación, Kia refuerza su presencia en el segmento de los hatchbacks medianos, combinando diseño, prestaciones y tecnología, en una propuesta que busca diferenciarse dentro de un mercado cada vez más competitivo.
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