Autos atrapados en el barro: pasos para salir sin dañar el vehículo

Quedar encajado puede empeorar si se acelera de más. Estas son las maniobras que ayudan a recuperar la tracción y salir con seguridad.

Quedar encajado después de una lluvia puede ser una situación complicada, pero algunas maniobras permiten recuperar el agarre sin exigir de más al vehículo.

Quedar atrapado en el barro es una situación que puede ocurrir luego de una lluvia intensa o al circular por caminos de tierra . Una mala maniobra puede hacer que las ruedas se patinen todavía más y que el auto se hunda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por eso, lo primero es mantener la calma y evitar acelerar bruscamente . Antes de intentar salir, conviene observar cómo quedó apoyado el auto y determinar hacia dónde puede recuperarse la tracción.

Con algunas maniobras sencillas y elementos que pueden mejorar el agarre, es posible intentar liberar el vehículo sin exigir innecesariamente el motor, la transmisión o los neumáticos.

Cuando las ruedas empiezan a patinar, acelerar con mayor intensidad generalmente no ayuda . Al contrario, puede hacer que los neumáticos remuevan el barro y profundicen todavía más la huella.

Lo recomendable es soltar el acelerador y evaluar la situación . Si el auto tiene caja manual, puede intentarse una salida utilizando suavemente el embrague para evitar que las ruedas giren demasiado rápido.

En vehículos automáticos, conviene utilizar el modo de conducción indicado por el fabricante para superficies resbaladizas, si está disponible. En todos los casos, hay que evitar maniobras bruscas con el volante y el acelerador.

Cómo liberar las ruedas cuando el auto quedó encajado

Antes de volver a acelerar, es útil retirar con las manos o con una herramienta adecuada parte del barro que se encuentre delante y detrás de las ruedas motrices. Esto puede generar un pequeño espacio para que los neumáticos recuperen movimiento.

También puede intentarse mover el vehículo suavemente hacia adelante y hacia atrás para aprovechar el balanceo y ampliar el camino de salida. La maniobra debe realizarse de manera controlada y sin hacer girar las ruedas a gran velocidad.

Si el vehículo tiene control de tracción, no conviene desconectarlo automáticamente. Su funcionamiento depende del modelo y de las indicaciones del fabricante, por lo que es mejor consultar el manual para saber qué configuración utilizar sobre superficies de baja adherencia.

Qué elementos pueden ayudar a recuperar la tracción

Cuando las ruedas no consiguen suficiente agarre, colocar materiales con cierta capacidad de tracción debajo de los neumáticos puede facilitar la salida. Pueden utilizarse, según las circunstancias, elementos diseñados específicamente para este fin.

También es posible disminuir ligeramente la presión de los neumáticos en determinadas situaciones para aumentar la superficie de contacto, pero esta maniobra debe hacerse con precaución y siguiendo las recomendaciones del fabricante. Después será necesario volver a ajustar la presión.

Una vez que el auto consigue salir del barro, hay que revisar los neumáticos y la parte inferior del vehículo. Si quedaron grandes cantidades de barro acumuladas, puede ser conveniente limpiarlas antes de continuar el viaje.

Cuándo conviene dejar de intentarlo y pedir asistencia

Si después de varios intentos las ruedas continúan girando en el mismo lugar, insistir puede terminar agravando el problema. El vehículo puede quedar más enterrado y también aumentar el riesgo de dañar componentes mecánicos.

En ese caso, lo más seguro es pedir asistencia o solicitar ayuda a otro vehículo equipado para realizar un rescate. Si se utiliza una eslinga o elemento de remolque, debe sujetarse únicamente en los puntos de recuperación indicados por el fabricante.

Nunca conviene improvisar un punto de enganche ni colocarse cerca de una cuerda o elemento de remolque sometido a tensión. La prioridad debe ser evitar lesiones y daños adicionales al vehículo.