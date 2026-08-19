Un multimillonario se quedó con la Ferrari eléctrica más polémica y estableció un récord inédito

El primer modelo 100% eléctrico de producción fue adquirido por un empresario estadounidense en Monterey y se convirtió en el 0km más caro jamás vendido en una subasta.

Un hecho inédito sacudió al mundo automotor: el primer ejemplar del Ferrari Luce , el modelo que marca el ingreso definitivo de la marca italiana en la electrificación total, fue vendido por u$s40 millones , estableciendo un nuevo récord global para un vehículo 0km subastado.

La operación se concretó durante la tradicional Monterey Car Week, en California , en un evento organizado por RM Sotheby’s. La unidad, identificada como “Chassis 0” , superó ampliamente las expectativas iniciales y multiplicó su valor estimado en más de 30 veces, reflejando el interés que genera este cambio de era para Ferrari.

El comprador fue el multimillonario estadounidense Herbert Wertheim , reconocido por su trayectoria empresarial en el desarrollo de tecnologías ópticas. No es la primera vez que protagoniza una adquisición de este tipo: en 2025 había pagado u$s 26 millones por otro Ferrari de edición especial, cifra que en ese momento ya había marcado un récord.

El valor excepcional de esta unidad no responde solo a su condición de primer ejemplar, sino también a su configuración exclusiva. Desarrollado bajo el programa Ferrari Tailor Made , el Luce vendido presenta un diseño irrepetible inspirado en el concepto de la luz, con terminaciones y materiales que no se replicarán en otras unidades.

La carrocería luce un acabado especial denominado Madreperla Semi-Gloss , capaz de generar reflejos variables según la incidencia de la luz. En el interior, se destaca la utilización de cuero en tonos claros con detalles específicos que reemplazan las combinaciones tradicionales de la marca.

Desarrollado bajo el programa Ferrari Tailor Made, el Luce vendido presenta un diseño irrepetible inspirado en el concepto de la luz, con terminaciones y materiales que no se replicarán en otras unidades.

Un Ferrari que cambia las reglas

Más allá de la cifra récord, el Luce representa un punto de inflexión para Ferrari. Se trata del primer modelo completamente eléctrico de su historia, dejando atrás tanto los motores de combustión como las soluciones híbridas que la marca había incorporado en los últimos años.

El desarrollo del vehículo contó con la participación del estudio LoveFrom, liderado por el ex diseñador de Apple Jony Ive, lo que se traduce en un enfoque innovador tanto en estética como en funcionalidad. A diferencia de los deportivos tradicionales de la firma, este modelo introduce una carrocería de cuatro puertas y cinco plazas, combinando prestaciones con mayor practicidad.

En términos técnicos, el Luce equipa cuatro motores eléctricos —uno en cada rueda— que entregan una potencia conjunta de 1050 CV, alimentados por una batería de 122 kWh. Con este conjunto, la marca declara una autonomía superior a 530 kilómetros y una velocidad máxima de 310 km/h.

El precio base del modelo ronda los €550.000, aunque esta primera unidad elevó exponencialmente su valor por su carácter simbólico y exclusivo.

El monto total de la subasta será destinado a The Ferrari Foundation, la organización benéfica de la compañía en Estados Unidos, reforzando el carácter solidario de la operación.

Aunque la venta ya fue concretada, el vehículo todavía no fue entregado. La unidad regresará a Maranello para completar su puesta a punto final, y su entrega está prevista recién para el primer trimestre de 2027, cerrando así una operación que ya quedó en la historia de la industria automotriz.