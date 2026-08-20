BMW M2 CS llegó a la Argentina: más potencia, menos peso y máxima exclusividad + Agregar ámbito en









La nueva variante desembarca en el país con 530 cv, componentes en fibra de carbono y una propuesta enfocada en el alto rendimiento y la edición limitada.

El nuevo BMW M2 CS

BMW Group Argentina amplía su oferta deportiva con la llegada del nuevo BMW M2 CS, la versión más extrema y exclusiva de la coupé compacta de la división M. Este modelo, que se presenta en una edición limitada a nivel global, apunta a un público exigente que busca prestaciones superiores y una experiencia de conducción más radical.

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El lanzamiento se apoya en el buen desempeño comercial del M2 convencional en el mercado local, consolidando así un nuevo escalón dentro de la gama deportiva de la marca alemana.

En esta configuración, el motor seis cilindros en línea de 3.0 litros con tecnología M TwinPower Turbo eleva su rendimiento hasta 530 cv y 650 Nm de torque, lo que representa una mejora respecto de la versión estándar. La potencia se transmite exclusivamente al eje trasero mediante una caja automática M Steptronic de ocho velocidades con Drivelogic, que permite ajustar la respuesta de los cambios según el modo de conducción.

Nuevo BMW: prestaciones de alto nivel y reducción de peso El BMW M2 CS no solo se destaca por su potencia, sino también por su rendimiento dinámico. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente de 302 km/h.

Uno de los aspectos clave de esta versión es la reducción de peso, que ronda los 30 kilogramos menos que el modelo convencional, gracias al uso intensivo de materiales livianos como el plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP). Este material se encuentra presente en componentes como el techo, la tapa del baúl con alerón integrado, el difusor trasero, las carcasas de los espejos y diversos elementos del interior.

El BMW M2 CS no solo se destaca por su potencia, sino también por su rendimiento dinámico. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente de 302 km/h. Diseño distintivo y enfoque en la pista A nivel estético, el modelo refuerza su carácter deportivo con elementos específicos como el splitter delantero, llantas forjadas de 19” y 20” en tono bronce, frenos M con discos carbono cerámicos y pinzas en color rojo, además de una suspensión rebajada. El interior mantiene el mismo enfoque, con butacas M envolventes, volante revestido en alcántara y tecnología orientada a la conducción deportiva, como el sistema M Drift Analyser, el M Laptimer y múltiples configuraciones electrónicas para motor, dirección y suspensión. También incorpora equipamiento de confort y conectividad, como el sistema de sonido Harman Kardon, Head-Up Display y la pantalla curva BMW con tablero digital y sistema multimedia integrado. El nuevo BMW M2 CS, producido en México, se convierte en el primer modelo de la familia M CS comercializado oficialmente en Argentina, marcando un hito dentro de la oferta de la marca en el país. Precios en Argentina: BMW M2: u$s 127.900

u$s 127.900 BMW M2 CS: u$s 189.900 La garantía es de 3 años o 200.000 kilómetros, reafirmando el posicionamiento premium de esta edición especial dentro del segmento deportivo.