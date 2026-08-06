La IA fue la principal causa de despidos en EEUU por quinto mes consecutivo

A pesar de que la inteligencia artificial se mantiene como el factor más relevante en la pérdida de puestos de trabajos, la cantidad total de despidos disminuyó en términos mensuales e interanuales. "Si bien la IA está transformando el mercado laboral, no lo está desmantelando", afirmaron los expertos.

Hay cada vez más evidencias de que la inteligencia artificial (IA) está cambiando la dinámica del mercado de trabajo de EEUU . De hecho, la IA fue la principal razón por los despidos en la economía norteamericana durante julio, el quinto mes consecutivo en que eso sucede. Sin embargo, la novedadad no estuvo acompaña de un incremento en la cantidad de despidos totales y parece apuntar a una modificación, más que una destrucción, del empleo .

Los datos se desprenden de la consultora norteamericana Challenger, Gray & Christmas , que releva todos los meses la cantidad de despidos en EEUU, como así también sus causas.

En concreto, los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron 33.429 recortes de empleo en julio, un 27% menos que los 45.849 anunciados el mes previo . Eso representa una disminución del 46% con respecto a los 62.075 despidos anunciados en el mismo mes del año pasado, y marca el total mensual más bajo en dos años.

Además, es la quinta vez este año que los despidos son menores que en el mismo mes del año anterior . De hecho, la cifra de julio es la más baja registrada en un mes desde julio de 2024, cuando se anunciaron 25.885 despidos.

En el acumulado en lo que va del año, las empresas anunciaron 477.033 despidos , lo que representa una disminución del 41% respecto a los 806.383 despidos anunciados en los primeros siete meses de 2025.

Trabajo: la IA lo cambia, pero no lo destruye

"Si bien la IA está transformando el mercado laboral, no lo está desmantelando", afirmó Andy Challenger, experto en el ámbito laboral y director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas. Explicó que la contratación aumentó un 25% respecto al año pasado, mientras que el ritmo de los despidos "se redujo drásticamente este verano".

De todas maneras, destacó que los planes de despidos siguen anunciándose principalmente en el sector tecnológico, "y la inteligencia artificial sigue siendo el tema central, ya que las inversiones en esta tecnología están transformando las organizaciones".

El sector tecnológico es el más golpeado por la implementación de la IA.

El sector tecnológico volvió a liderar en el ranking, con el anuncio de 9.867 despidos en julio, lo que suma un total de 149.023 en 2026. Se trata de un aumento del 67 % respecto a los 89.251 despidos anunciados en este sector hasta julio de 2025 y representa el 31 % de todos los despidos anunciados este año.

“La tecnología sigue siendo el centro de gravedad de los recortes de este año, y la inteligencia artificial sigue siendo la razón que dan las empresas”, agregó Challenger.

En diálogo con Ámbito, el economista de Eco Go Honorio Zabaleta explicó que en donde suele haber bastante consenso actualmente entre los expertos, es en que la IA "sí está afectando al segmento del mercado laboral de los de los juniors, es decir, de los recién graduados, que buscan su primer trabajo".

Comentó que en ese sector "se ve un deterioro de las tasas de contrataciones de juniors y las de despidos" debido a que "ese trabajo típico de 'data entry' hoy es fácilmente reemplazado por la inteligencia artificial".

De todas maneras, a nivel macro destacó que en la tasa de desempleo de EEUU "no se ve un efecto tan claro". De hecho, comentó que actualmente "se podría decir que (la IA) hasta genera más empleos netos, por el simple hecho de que surgió un sector nuevo de la economía, en donde se está invirtiendo muchísimo y hay mayor demanda de trabajo desde ese sector".

"El tema es en el largo plazo, a medida que la implementación se profundice en las empresas y ya sea una práctica de consumo de trabajo habitual, hay que ver ahí el efecto a largo plazo. También puede ser que esto aumente muchísimo la productividad de las empresas y al fin y al cabo, se termine contratando más", evaluó el economista.

A la espera del dato oficial de empleo

El informe de empleo de EEUU se publicará este viernes por el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Según las estimaciones del mercado, se espera que en julio se hayan creado 88.000 puestos de trabajo, un incremento respecto a los 57.000 de junio. Mientras, la tasa de desempleo debería mantenerse en 4,2%.

Este miércoles, se conoció el informe de la consultora ADP sobre la creación de empleo privado, que suele utilizarse como un indicador del dato oficial del gobierno norteamericano. En julio, midieron un aumento de 44.000 puestos de trabajos, menor a lo 66.000 proyectado y a los 95.000 del mes previo.

Desde el Centro Schwab de Investigación Financiera (SCFR) destacaron que los puestos de trabajo en la industria norteamericana apenas aumentaron en la estimación de ADP, lo que sugiere que, a pesar de la solidez reciente de los datos sobre el sector, esto se está logrando sin un aumento significativo en la contratación.

"Probablemente sea una buena señal para quienes esperan que la productividad económica pueda avanzar, algo que, según el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, la inteligencia artificial puede ayudar a lograr", agregó SCFR en su informe diario.

El informe de desempleo es, junto con el dato de inflación, el insumo más importante que cuenta la Fed para decidir el rumbo de su política monetaria, ya que debe balancear su mandato dual de llevar la inflación a un 2% anual y mantener el nivel de desempleo por debajo del 4,5%.