Mercado de usados: cuánto sale transferir un auto hoy en la Argentina

En los primeros cinco meses se registraron más de 736 mil operaciones, mientras crecen las consultas por costos y el kilometraje recomendado al comprar un vehículo de segunda mano.

El mercado de autos usados continúa siendo uno de los pilares del sector

El mercado de autos usados continúa siendo uno de los pilares del sector automotor argentino, aunque muestra señales de leve retracción. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) , entre enero y mayo de 2026 se concretaron 736.136 transferencias , lo que representa una caída del 5% en comparación con el mismo período del año anterior.

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A pesar de este descenso, el volumen de operaciones sigue siendo elevado y confirma que el segmento de segunda mano mantiene un rol clave en la movilidad de los argentinos, especialmente en un contexto económico desafiante.

En paralelo, especialistas del sector advierten sobre un aspecto central al momento de elegir un vehículo: el kilometraje. Si bien no existe una regla estricta, muchos coinciden en que superar los 100.000 kilómetros comienza a elevar los riesgos mecánicos , lo que obliga a realizar revisiones más exhaustivas antes de concretar la compra.

Con los cambios implementados por el Gobierno durante 2025, el proceso de transferencia se volvió más ágil, aunque el costo continúa siendo variable según distintos factores.

El arancel principal se calcula sobre el valor fiscal del vehículo: es del 1% para autos de producción nacional y del 2% para los importados , lo que constituye la base del trámite. Sin embargo, este monto no contempla otros gastos obligatorios.

Entre ellos se destacan el impuesto de sellos, que en jurisdicciones como la provincia y la ciudad de Buenos Aires asciende al 3%, además de cargos adicionales como el informe de infracciones, el Formulario 13 y la verificación policial obligatoria.

Por este motivo, el costo final puede variar considerablemente dependiendo del modelo, el año y el lugar donde se realice la operación.

autos-usados.png Con los cambios implementados por el Gobierno durante 2025, el proceso de transferencia se volvió más ágil, aunque el costo continúa siendo variable según distintos factores. Foto: Infobae

La transferencia de dominio es un paso fundamental, ya que es el único mecanismo legal que acredita la titularidad del vehículo y protege al vendedor frente a posibles responsabilidades futuras.

El trámite comienza con una precarga online en el sitio de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), donde también se solicita turno para completar la gestión presencial.

Para finalizar la operación, es necesario contar con la Solicitud Tipo 08 firmada, el título del automotor, cédulas vigentes, DNI del comprador y constancia de CUIT, CUIL o CDI. Además, se debe presentar la verificación policial, cuya vigencia es de 150 días hábiles.

En cuanto al libre deuda de infracciones, ya no es obligatorio: actualmente, queda a criterio del comprador solicitarlo o no, lo que introduce mayor flexibilidad en el proceso.

Con estos elementos en juego, el mercado de usados continúa activo, pero cada vez más condicionado por los costos y la necesidad de tomar decisiones informadas al momento de comprar.