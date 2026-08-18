EEUU descarta extender el alto el fuego mientras Irán amenaza con una postura militar "totalmente ofensiva"

El plazo del acuerdo de junio venció sin avances y Teherán advirtió que podría adoptar una postura militar “totalmente ofensiva” si fracasa la diplomacia.

Irán y Estados Unidos no lograron avanzar hacia un acuerdo permanente para poner fin a la guerra tras el vencimiento del plazo establecido en junio, mientras Donald Trump descartó extender el alto el fuego temporal. Teherán, en tanto, advirtió que podría responder con una postura militar “totalmente ofensiva” si fracasan las negociaciones.

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El escenario vuelve a quedar marcado por la incertidumbre sobre una posible reanudación de las hostilidades , mientras permanecen trabadas las conversaciones de paz y las gestiones para recuperar el tránsito de petroleros por el estratégico estrecho de Ormuz.

Un alto funcionario iraní citado por Reuters advirtió que Teherán podría endurecer su postura ante la falta de avances diplomáticos y pidió a las autoridades estar listas para una eventual escalada en la región: “Las entidades iraníes deben estar preparadas para intensificar las tensiones en el estrecho de Ormuz y en la región en general, ya que Irán estará dispuesto a tomar decisiones y actuar ante situaciones difíciles”, declaró.

El representante también señaló que Irán podría llevar adelante un ataque militar “oportuno y preciso” para intentar romper el bloqueo naval estadounidense si la vía diplomática finalmente fracasa.

La advertencia se produce después de que venciera el plazo contemplado en el Memorando de Entendimiento firmado el 17 de junio , que había establecido 60 días para que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo de paz definitivo.

El documento contemplaba además un entendimiento más amplio sobre el programa nuclear iraní y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Entre sus principales puntos figuraba una “cesación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”.

El acuerdo quedó trabado por el estrecho de Ormuz

El entendimiento comenzó a deteriorarse a partir de las diferencias entre ambos gobiernos por el control del estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos estratégicos del conflicto.

Antes de la guerra, por esa vía marítima circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, lo que convierte cualquier interrupción del tráfico en un factor de fuerte impacto para los mercados energéticos internacionales.

Irán sostiene que el punto 5 del Memorando de Entendimiento le reconocía el derecho a gestionar el estrecho, que comparte con Omán, país aliado de Estados Unidos. Washington, sin embargo, rechazó esa interpretación.

Las hostilidades volvieron a intensificarse cuando las fuerzas iraníes comenzaron a disparar contra embarcaciones que, según Teherán, intentaban atravesar el estrecho utilizando una ruta que no estaba autorizada.

El estrecho de Ormuz permanece como uno de los principales puntos de disputa entre Irán y Estados Unidos.

Trump había declarado el 7 de julio que el pacto había terminado, profundizando la incertidumbre sobre la continuidad de la tregua y las posibilidades de alcanzar un nuevo entendimiento.

Consultado el lunes sobre la posibilidad de extender el acuerdo provisional alcanzado en junio, el presidente estadounidense fue contundente y respondió que no.

Contactos indirectos entre EEUU e Irán

A pesar del estancamiento oficial, también aparecieron señales de contactos extraoficiales entre distintos sectores de Estados Unidos e Irán. Entre ellos se encuentra la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que incrementó su influencia durante la guerra y mantiene bajo su control una parte importante de las fuerzas armadas y de la economía iraní.

Según Axios, la exdirectora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, mantuvo una conversación con un líder kurdo iraquí vinculado estrechamente con la Guardia Revolucionaria. A través de ese intermediario, Washington transmitió un mensaje al comandante de la IRGC, el general Ahmad Vahidi.

Fox News informó posteriormente que Trump confirmó esa información durante una entrevista telefónica. Su administración, según Axios, tenía dudas sobre si los representantes iraníes que participaban de las conversaciones contaban realmente con el respaldo de la Guardia Revolucionaria.

Vahidi respondió que estaba alineado con los negociadores iraníes, según informó el medio.

El enviado especial de Trump y su yerno, Jared Kushner, también confirmó la existencia de contactos entre ambos gobiernos, aunque evitó brindar detalles sobre su contenido: “Diré que las conversaciones entre el gobierno estadounidense y diferentes sectores del gobierno iraní en todos los ámbitos son probablemente más sólidas que nunca”, declaró Kushner en una entrevista con el corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst.

Estados Unidos e Irán mantienen contactos indirectos pese al estancamiento de las negociaciones oficiales.

Irán también negocia con Omán

Mientras continúan las diferencias con Washington, Teherán mantiene negociaciones separadas con Omán para definir las condiciones de gestión del estrecho de Ormuz.

El funcionario iraní citado por Reuters sostuvo que ambos países están cerca de alcanzar un acuerdo. Al mismo tiempo, Teherán reclama que Estados Unidos cumpla durante las próximas semanas con todas las disposiciones incluidas en el Memorando de Entendimiento como condición para retomar las negociaciones.

Las conversaciones con Omán, sin embargo, también generaron una reacción de Trump. El presidente estadounidense cuestionó cualquier iniciativa que, a su entender, pueda obstaculizar los intereses de Washington en la zona: “Si Omán se interpone en nuestro camino, los bombardearemos sin piedad”, declaró Trump a Fox News.

De esta manera, Ormuz continúa en el centro de la disputa entre Irán y Estados Unidos, mientras el vencimiento del acuerdo de junio deja abierta la posibilidad de una nueva escalada militar y mantiene en duda el futuro de las negociaciones para poner fin al conflicto.