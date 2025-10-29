Ford amplía inversión por u$s170 millones en Pacheco para producir la Ranger híbrida Por Ariel Basile







La nueva Ranger argentina será una pick up doble cabina con tecnología híbrida enchufable, que combinará un motor naftero y uno eléctrico. Promete ser la versión más potente fabricada en el país y saldrá al mercado en 2027.

La nueva Ranger promete ser la versión más potente fabricada en el país y saldrá al mercado en 2027.

Ford anunció una nueva inversión en su planta de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, por u$s170 millones. La automotriz, así, sumará desembolsos por u$s870 millones desde 2020, cuando comenzó una fase de renovación de la terminal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo proyecto apunta a producir en el país variantes electrificadas con tecnología híbrida enchufable “Pulg-in Hybrid”. “Será la mejor Ranger fabricada en Argentina”, expresaron en la marca, donde señalaron que Ford será la primera automotriz en producir en el país un modelo híbrido enchufable.

La noticia coincide con la visita del CEO global de Ford, Jim Farley, y los principales ejecutivos para participar de una jornada en Pacheco de la que fueron parte empleados de todo el mundo.

Las inversiones para acondicionar Pacheco comenzaron con u$s580 millones en 2020 y luego tuvo actualizaciones, de u$s80 millones en 2024, u$s40 millones este año y ahora se suman $170 adicionales.

Nueva Ford ranger (2) La Ford Ranger es uno de los modelos Top 5 del mercado local. Martín Galdeano, CEO de Ford Argentina, afirmó que el anuncio no se relaciona con los últimos hechos coyunturales. Y sostuvo que será “muy difícil sostener la producción con un 12% de impuestos que se exportan”. Galdeano volvió a reclamar una reforma tributaria y aseguró que el 70% de los impuestos que se añaden a la producción “son provinciales y municipales”.

La nueva pick up será doble cabina y comenzará a producirse en 2027 para lanzarse al mercado ese mismo año. Combinará un motor naftero con uno eléctrico. Sin mayores detalles de configuración, solo aseguraron en Ford que será la más potente de las versiones fabricadas en el país. Hoy el modelo solo se fabrica en Sudáfrica para Europa y Oceanía. No obstante, el modelo local tendrá diferencias en el sistema mecánico. Actualmente, la Ford Ranger es uno de los modelos Top 5 del mercado local, incluyendo todos los vehículos. Y es la segunda pick up más vendida en la región. La producción en Pacheco sigue creciendo tras las últimas inversiones. Este año terminará en 76 mil unidades y en 2026 serán más de 80 mil, las dos terceras partes para mercados de exportación, principalmente Brasil.

Temas Autos

Ford