Fuerte crecimiento de los autos eléctricos en la Argentina: los modelos que marcan tendencia + Seguir en









El panorama de los vehículos 100% a batería continúa evolucionando con un aumento significativo en la participación de marcas que pisan cada vez más fuerte en el mercado automotor.

Dolphin Mini, uno de los modelos más destacados en el país

Las ventas de autos eléctricos en la Argentina continúan creciendo de manera destacada, impulsadas por la implementación de cupos de importación sin aranceles y una oferta cada vez más variada y accesible. Según el último informe de ACARA, las ventas de vehículos 0km alcanzaron las 34.905 unidades en noviembre de 2025, de las cuales 225 fueron eléctricas, lo que representa un incremento del 492,1% respecto al mismo mes de 2024.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ranking de marcas de autos eléctricos BYD : 168 unidades (+107,4% vs octubre 2025)

Chevrolet : 26 unidades (-44,7% vs octubre 2025)

Volvo : 6 unidades (-72,7% vs octubre 2025)

BAIC : 5 unidades (-61,5% vs octubre 2025)

Renault : 5 unidades (-28,6% vs octubre 2025)

Mercedes-Benz : 3 unidades (-25% vs octubre 2025)

Coradir : 3 unidades (+50% vs octubre 2025)

Ford : 2 unidades (-75% vs octubre 2025)

Sero : 2 unidades (nuevo ingreso)

Arcfox: 2 unidades (nuevo ingreso) Modelos de autos eléctricos más vendidos en noviembre BYD Dolphin Mini : 87 unidades

BYD Yuan Pro : 81 unidades

Chevrolet Spark : 26 unidades

BAIC EU5 : 5 unidades

Renault Kangoo : 5 unidades

Volvo EX30 : 3 unidades

Volvo C40 : 3 unidades

Mercedes-Benz EQA 350 : 3 unidades

Ford E-Transit : 2 unidades

Coradir Tito: 2 unidades Análisis del mercado eléctrico argentino BYD sigue consolidándose como líder del segmento de autos eléctricos en Argentina, logrando el primer puesto en ventas durante noviembre y en el acumulado de 2025. Con modelos destacados como el Dolphin Mini y Yuan Pro, la marca china ha superado en ventas a gigantes como Renault y Chevrolet.

En cuanto a los modelos más vendidos, el BYD Dolphin Mini lidera el mes, con 87 unidades vendidas, mientras que el Chevrolet Spark EUV sigue siendo uno de los favoritos de los argentinos en el acumulado, aunque experimenta una caída en noviembre.

BYD YUAN PRO El Yuan Pro, otro de los modelos destacados de BYD. Por su parte, las marcas Volvo y BAIC mantienen una presencia constante, con el Volvo EX30 como uno de los modelos de mayor crecimiento en el acumulado del año.

El panorama de los autos eléctricos en la Argentina continúa evolucionando con un aumento significativo en la participación de marcas como BYD, Chevrolet y Volvo, mientras que nuevas marcas como Arcfox y Sero se suman al mercado, prometiendo incrementar la variedad de opciones y precios competitivos.