2 de diciembre 2025 - 13:57

Fuerte crecimiento de los autos eléctricos en la Argentina: los modelos que marcan tendencia

El panorama de los vehículos 100% a batería continúa evolucionando con un aumento significativo en la participación de marcas que pisan cada vez más fuerte en el mercado automotor.

Dolphin Mini, uno de los modelos más destacados en el país

Dolphin Mini, uno de los modelos más destacados en el país

Las ventas de autos eléctricos en la Argentina continúan creciendo de manera destacada, impulsadas por la implementación de cupos de importación sin aranceles y una oferta cada vez más variada y accesible. Según el último informe de ACARA, las ventas de vehículos 0km alcanzaron las 34.905 unidades en noviembre de 2025, de las cuales 225 fueron eléctricas, lo que representa un incremento del 492,1% respecto al mismo mes de 2024.

Ranking de marcas de autos eléctricos

  • BYD: 168 unidades (+107,4% vs octubre 2025)

  • Chevrolet: 26 unidades (-44,7% vs octubre 2025)

  • Volvo: 6 unidades (-72,7% vs octubre 2025)

  • BAIC: 5 unidades (-61,5% vs octubre 2025)

  • Renault: 5 unidades (-28,6% vs octubre 2025)

  • Mercedes-Benz: 3 unidades (-25% vs octubre 2025)

  • Coradir: 3 unidades (+50% vs octubre 2025)

  • Ford: 2 unidades (-75% vs octubre 2025)

  • Sero: 2 unidades (nuevo ingreso)

  • Arcfox: 2 unidades (nuevo ingreso)

Modelos de autos eléctricos más vendidos en noviembre

  • BYD Dolphin Mini: 87 unidades

  • BYD Yuan Pro: 81 unidades

  • Chevrolet Spark: 26 unidades

  • BAIC EU5: 5 unidades

  • Renault Kangoo: 5 unidades

  • Volvo EX30: 3 unidades

  • Volvo C40: 3 unidades

  • Mercedes-Benz EQA 350: 3 unidades

  • Ford E-Transit: 2 unidades

  • Coradir Tito: 2 unidades

Análisis del mercado eléctrico argentino

BYD sigue consolidándose como líder del segmento de autos eléctricos en Argentina, logrando el primer puesto en ventas durante noviembre y en el acumulado de 2025. Con modelos destacados como el Dolphin Mini y Yuan Pro, la marca china ha superado en ventas a gigantes como Renault y Chevrolet.

Informate más

En cuanto a los modelos más vendidos, el BYD Dolphin Mini lidera el mes, con 87 unidades vendidas, mientras que el Chevrolet Spark EUV sigue siendo uno de los favoritos de los argentinos en el acumulado, aunque experimenta una caída en noviembre.

BYD YUAN PRO
El Yuan Pro, otro de los modelos destacados de BYD.

El Yuan Pro, otro de los modelos destacados de BYD.

Por su parte, las marcas Volvo y BAIC mantienen una presencia constante, con el Volvo EX30 como uno de los modelos de mayor crecimiento en el acumulado del año.

El panorama de los autos eléctricos en la Argentina continúa evolucionando con un aumento significativo en la participación de marcas como BYD, Chevrolet y Volvo, mientras que nuevas marcas como Arcfox y Sero se suman al mercado, prometiendo incrementar la variedad de opciones y precios competitivos.

