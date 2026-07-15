Ferrari defendió el diseño del Luce 100% eléctrico y aseguró que la polémica era esperable

La marca italiana respondió a las críticas que recibió su primer auto 100% eléctrico. Desde la firma sostienen que la innovación suele generar rechazo inicial y negaron que la compra del modelo sea obligatoria para acceder a vehículos exclusivos.

Desde su presentación, el Ferrari Luce se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados del año. Si bien el debut del primer vehículo 100% eléctrico de la firma italiana ya prometía generar debate por el cambio tecnológico que representa para la marca, fue su diseño el que terminó acaparando la mayor parte de las críticas y dividiendo opiniones entre los fanáticos.

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Frente a la repercusión que tuvo el modelo, Emanuele Carando , director global de Marketing de Ferrari, reconoció que la empresa esperaba una reacción intensa, aunque admitió que la magnitud de la controversia superó las previsiones.

" Esperábamos una reacción fuerte y opiniones divididas, pero no imaginábamos que fueran de esa magnitud ", afirmó el ejecutivo.

Lejos de considerar la situación como un problema, Carando aseguró que la visibilidad obtenida terminó beneficiando a la marca. " Ferrari es una marca muy querida y todos sienten que tienen derecho a opinar sobre ella. Siempre que se desarrolla algo nuevo, la novedad asusta a la gente ", sostuvo.

El responsable de Marketing explicó que Ferrari podría haber elegido un camino más conservador para desarrollar su primer eléctrico, aunque finalmente optó por crear un vehículo con una arquitectura completamente nueva.

Según detalló, una alternativa hubiera sido adaptar el Purosangue, reemplazando el motor V12 por un sistema eléctrico. Sin embargo, la compañía entendió que esa solución no representaba el espíritu del proyecto.

"Creamos un vehículo que no habría sido posible sin esta tecnología. Tiene un habitáculo más amplio, un capot delantero muy corto y una posición de manejo que acerca al conductor al eje delantero, lo que mejora la precisión en las curvas", explicó.

El responsable de Marketing explicó que Ferrari podría haber elegido un camino más conservador para desarrollar su primer eléctrico, aunque finalmente optó por crear un vehículo con una arquitectura completamente nueva.

Carando también comparó la situación actual con la llegada del Ferrari Purosangue, el primer SUV de la marca, que también fue cuestionado durante su lanzamiento.

"En aquel momento muchos decían que Enzo Ferrari se revolvería en su tumba. Hoy el Purosangue es uno de los modelos más queridos de la compañía", recordó.

Ferrari negó que obligue a comprar el Luce

En las últimas semanas también surgieron versiones que aseguraban que Ferrari estaba exigiendo la compra del Luce como condición para acceder a modelos de edición limitada o de mayor exclusividad.

La compañía volvió a rechazar esas versiones. El exdirector de Marketing de Ferrari, Enrico Galliera, ya había desmentido esa posibilidad al asegurar que "el Luce solo será entregado a quienes realmente quieran comprarlo".

En la misma línea, Carando explicó que la asignación de los modelos más exclusivos se realiza mediante un sistema interno que evalúa objetivamente la relación de cada cliente con la marca.

Por su parte, Alessandro Vaccari, responsable de Relaciones Públicas de Ferrari, remarcó que la empresa no aplica estrategias de venta atada. En cambio, indicó que Ferrari utiliza un algoritmo que analiza el historial de interacción de cada comprador para establecer prioridades en la asignación de sus vehículos más exclusivos.