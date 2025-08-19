Xiaomi prepara su ingreso al mercado europeo de autos eléctricos







La compañía china apunta al Viejo Continente como su primer desafío global en este tipo de movilidad, mientras consolida su crecimiento financiero en el segundo trimestre de 2025.

Xiaomi trabaja en su ingreso al mercado europeo

El fabricante tecnológico Xiaomi anunció su intención de desembarcar en 2027 en el competitivo mercado europeo de automóviles eléctricos, que describe como “el más difícil”. Lu Weibing, presidente de la compañía, confirmó que la estrategia consistirá en replicar en Europa el modelo de negocio que ha desarrollado en China, aunque aún no se definieron los productos específicos que se ofrecerán.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Comenzamos con el mercado más complejo y luego avanzaremos hacia los más accesibles”, señaló Weibing durante una conferencia con analistas, al tiempo que resaltó la notoriedad internacional de la marca, superior al 95% en países como España. Sin embargo, reconoció que los autos eléctricos de Xiaomi aún deben consolidar reconocimiento antes de 2027.

Resultados financieros y crecimiento de la división eléctrica de Xiaomi En el segundo trimestre de 2025, Xiaomi reportó un beneficio neto atribuido de 11.904 millones de yuanes (1.419 millones de euros), un 133% superior al mismo período del año pasado. La cifra de negocio alcanzó 115.956 millones de yuanes (13.819 millones de euros), con un aumento del 30,5% interanual, superando por tercer trimestre consecutivo los 100.000 millones de yuanes.

xiaomi-su7 Lu Weibing, presidente de la compañía, confirmó que la estrategia consistirá en replicar en Europa el modelo de negocio que ha desarrollado en China. El área de vehículos eléctricos inteligencia artificial y otras iniciativas reportó ingresos de 21.263 millones de yuanes (2.534 millones de euros), más del triple que en 2024, representando el 18,3% de la facturación total de la compañía en el trimestre. Las ventas de coches eléctricos crecieron un 230,3%, alcanzando 20.600 millones de yuanes (2.455 millones de euros). Las entregas pasaron de 27.307 unidades en el segundo trimestre de 2024 a 81.302 en 2025, con un aumento del precio medio de venta del 10,9%, impulsado por la demanda del modelo SU7 Ultra.

Expansión internacional y estrategia a futuro Xiaomi se encuentra en pleno proceso de investigación y planificación para su desembarco europeo, centrando esfuerzos en generar reconocimiento de marca y atraer interés de los usuarios hacia sus vehículos eléctricos. “No me preocupa la notoriedad, en China también comenzamos desde cero”, indicó Weibing, quien confía en replicar el éxito logrado en su mercado doméstico.

Durante la primera mitad de 2025, la empresa contabilizó un beneficio neto de 22.829 millones de yuanes (2.721 millones de euros), un 146% más que en igual período de 2024, mientras que la cifra de negocio creció 38,2% interanual, hasta 227.249 millones de yuanes (27.083 millones de euros). Este desempeño demuestra la consolidación de Xiaomi como actor relevante no solo en tecnología y smartphones, sino también en el incipiente mercado de movilidad eléctrica global. Con este plan, la compañía china se posiciona para iniciar su expansión internacional en un sector clave, enfrentando el reto de Europa como plataforma inicial para su estrategia global de autos eléctricos.