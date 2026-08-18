Autos chinos: caen las ventas internas, pero las exportaciones baten récords y crecen en Latinoamérica

El sector automotor del gigante asiático profundiza su reconfiguración: mientras el consumo interno pierde fuerza, las exportaciones crecen a ritmo récord y sostienen la expansión de los fabricantes.

La industria automotriz china atraviesa una etapa de fuerte desequilibrio entre su mercado doméstico y su presencia internacional. En los últimos meses, la demanda interna muestra signos claros de enfriamiento, mientras que las ventas al exterior alcanzan niveles inéditos y se consolidan como el principal sostén del crecimiento del sector.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante julio, las ventas de vehículos de pasajeros en China retrocedieron cerca de un 21% interanual , ubicándose en torno a 1,47 millones de unidades , de acuerdo con la CPCA. Con este resultado, el país acumula una secuencia de diez meses consecutivos de caída en el consumo interno , algo que refleja un cambio estructural en la dinámica del mercado.

La desaceleración responde a varios factores combinados. Por un lado, el menor impulso del consumo en la economía china impacta directamente en la compra de vehículos nuevos. A esto se suma una fuerte competencia entre fabricantes, con estrategias de precios agresivas que reducen márgenes y presionan al sector.

En paralelo, el incremento en los costos de insumos clave —especialmente baterías y componentes electrónicos— afecta la rentabilidad de las automotrices. El escenario se completa con la caída de los vehículos a combustión, que registraron una baja cercana al 41% interanual , acelerando la transición hacia nuevas tecnologías.

Los modelos de nuevas energías (NEV), que incluyen eléctricos e híbridos enchufables, también mostraron una leve contracción en el mercado interno del 3,9% , aunque lograron aumentar su participación hasta un récord del 65,1% , impulsados por la caída del segmento tradicional.

Empresas como BYD, Chery, Geely y Tesla China lideran este proceso, con volúmenes cada vez más altos destinados a mercados de Europa, Asia, América Latina y Medio Oriente.

El crecimiento viene del exterior

Mientras el mercado local se enfría, las exportaciones se convierten en el motor principal del sector. En julio, los envíos de vehículos al exterior crecieron más de un 88% interanual, superando las 920.000 unidades, marcando un nuevo récord para la industria.

El mayor dinamismo provino de los vehículos electrificados. Las exportaciones de autos eléctricos e híbridos enchufables aumentaron cerca de un 147,8%, consolidando la estrategia de expansión global de las marcas chinas.

Empresas como BYD, Chery, Geely y Tesla China lideran este proceso, con volúmenes cada vez más altos destinados a mercados de Europa, Asia, América Latina y Medio Oriente.

Una expansión global que cambia la estrategia industrial

La internacionalización no se limita a exportar unidades terminadas. Cada vez más fabricantes chinos están utilizando plantas en el exterior para producir localmente y reducir costos logísticos.

En Europa, por ejemplo, se destacan acuerdos industriales como el de Geely con Ford en España, donde se fabricarán SUV eléctricos en instalaciones compartidas. En América del Sur, Brasil se ha convertido en un punto estratégico para la producción regional, con vehículos que luego podrían abastecer mercados como la Argentina.

Este proceso se da en paralelo a un mercado interno que muestra señales de saturación, con una competencia intensa, múltiples lanzamientos y menor impacto de los programas de estímulo al consumo.

Perspectivas y reordenamiento del mercado global

De cara a los próximos meses, se espera una estabilización gradual del mercado chino, aunque sin un retorno inmediato a los niveles de crecimiento anteriores. La presión sobre los precios y los costos seguirá siendo un factor clave en la estrategia de las automotrices.

En este contexto, las exportaciones no solo representan una oportunidad de expansión, sino también una herramienta esencial para sostener la estructura productiva del sector.

Con este cambio de equilibrio, China deja de depender exclusivamente de su mercado interno y consolida una nueva etapa donde su industria automotriz se proyecta cada vez más como un actor global, con fuerte impacto en regiones emergentes como América Latina.