La BYD Shark DMO llegó a la Argentina: es la primera pick up híbrida enchufable del país

Con más de 437 CV, tracción integral eléctrica y hasta 840 km de autonomía, la nueva propuesta de la marca asiática combina potencia, eficiencia y capacidades off-road en una sola plataforma.

La automotriz china BYD acelera su expansión en el país con el desembarco de la BYD Shark DMO , una pick up híbrida enchufable que introduce una categoría inédita en el mercado argentino.

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Bajo el concepto “Fuerza híbrida, espíritu salvaje” , el modelo ya se comercializa con un precio de lanzamiento de u$s59.990 (o su equivalente en pesos), posicionándose como una alternativa competitiva dentro del universo de las camionetas medianas.

El nuevo modelo se apoya en la innovadora plataforma DMO (Dual Mode Off-road) , desarrollada especialmente para combinar rendimiento fuera del asfalto con confort de uso diario. Esta arquitectura incorpora un chasis específico para electrificación, junto con la tecnología Cell to Chassis (CTC) y suspensión independiente en ambos ejes, logrando un equilibrio entre robustez, estabilidad y suavidad de marcha.

En términos mecánicos, la BYD Shark DMO integra un sistema híbrido compuesto por un motor naftero 1.5 turbo y dos impulsores eléctricos, que en conjunto entregan más de 437 caballos de fuerza y 650 Nm de torque . Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos , con tracción total inteligente que distribuye el par en milisegundos según las condiciones del terreno.

El nuevo modelo se apoya en la innovadora plataforma DMO (Dual Mode Off-road), desarrollada especialmente para combinar rendimiento fuera del asfalto con confort de uso diario.

Uno de los puntos fuertes de esta pick up es su versatilidad energética. Puede recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico , ideal para uso urbano sin emisiones, mientras que en trayectos largos alcanza una autonomía combinada de hasta 840 km (ciclo NEDC). Además, logra reducir el consumo de combustible hasta en un 40% frente a modelos tradicionales del segmento.

BYD SHARK DMO _ 32(1) Uno de los puntos fuertes de esta pick up es su versatilidad energética. Puede recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico, ideal para uso urbano sin emisiones, mientras que en trayectos largos alcanza una autonomía combinada de hasta 840 km (ciclo NEDC).

El sistema ofrece múltiples configuraciones de manejo, con tres modos orientados a ciudad (ECO, Normal y Sport) y cuatro específicos para off-road (montaña, arena, nieve y barro), adaptándose a distintos escenarios de uso sin perder capacidad de carga ni desempeño.

En diseño, la propuesta apuesta por una estética robusta con inspiración en formas marinas, destacándose por sus líneas modernas y luces LED de gran presencia. Sus dimensiones refuerzan esa impronta: más de 5,4 metros de largo y una distancia entre ejes de 3.260 mm, que se traduce en mayor espacio interior.

Puertas adentro, suma un enfoque tecnológico con tablero digital de 10,25 pulgadas y pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas, además de conectividad avanzada, comandos por voz y acceso mediante llave digital NFC. También incorpora la reconocida batería Blade, clave para mejorar seguridad y habitabilidad.

BYD SHARK DMO _ 13(1) Puede recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico, ideal para uso urbano sin emisiones, mientras que en trayectos largos alcanza una autonomía combinada de hasta 840 km (ciclo NEDC).

En materia de seguridad, incluye más de 20 sistemas ADAS, cámara 360° con visión de chasis y función V2L, que permite utilizar la energía del vehículo para alimentar dispositivos externos.

Con este lanzamiento, BYD no solo amplía su gama en el país, sino que también busca posicionarse como referente en la transición hacia la movilidad electrificada, llevando esta tecnología a uno de los segmentos más exigentes del mercado argentino.