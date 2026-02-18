La estafa de los autos mellizos y el riesgo oculto para las víctimas + Seguir en









Especialistas advierten que adquirir un vehículo con documentación adulterada puede derivar en causas judiciales, secuestro de la unidad y pérdidas económicas. La prevención y los controles registrales son claves.

La expresión auto mellizo describe una maniobra delictiva en la que un vehículo robado adopta la identidad de otro rodado legítimo: misma marca, modelo, versión e incluso color. A partir de documentación falsificada, el auto ilegal logra circular como si fuera auténtico, lo que puede comprometer seriamente a compradores que actúan de buena fe.

Se estima que en la Argentina circulan más de 80.000 autos mellizos, respaldados con papeles apócrifos que incluyen títulos, cédulas, formularios de transferencia e incluso pólizas de seguro. El nivel de sofisticación de estas maniobras hace que, en muchos casos, la irregularidad pase inadvertida durante meses o años.

Autos mellizos: señales de alerta inesperadas Uno de los primeros indicios suele aparecer cuando el propietario del vehículo original comienza a recibir multas o infracciones en lugares donde nunca estuvo. Esto ocurre porque el rodado “clonado” circula en otra provincia o ciudad, generando registros incompatibles con la ubicación real del automóvil legítimo.

“Ante la mínima sospecha, es fundamental consultar de inmediato a un mandatario de confianza y al Registro Automotor. Los peritos pueden verificar si la documentación es apócrifa y orientar sobre los pasos a seguir. La prevención es clave: una vez que el fraude está en circulación, revertir la situación puede ser complejo”, señala Daniela Medina, Gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

Cómo operan las estafas Los autos mellizos suelen presentar documentación completamente falsificada: informes de dominio adulterados, formularios 08 apócrifos, verificaciones policiales fraguadas, títulos digitales irregulares y chapas patentes clonadas. En algunos casos, también se utilizan cédulas robadas para reforzar la apariencia de legalidad.

patentamiento-autosjpg Los autos mellizos suelen presentar documentación completamente falsificada. La complejidad de estas maniobras explica por qué incluso compradores precavidos pueden ser engañados. Cinco claves para evitar un fraude Desde Ituran Argentina recomiendan: Realizar la verificación policial siempre con el comprador presente.

Solicitar un estado de dominio actualizado antes de concretar la operación.

Evitar transacciones en fines de semana o fuera del horario registral.

Revisar minuciosamente toda la documentación, aun cuando parezca correcta.

Desconfiar de precios excesivamente bajos o publicaciones en plataformas poco confiables. El aporte de la tecnología La geolocalización vehicular se convirtió en una herramienta determinante frente a este tipo de delitos. El análisis del historial de recorridos permite demostrar con precisión dónde estuvo el vehículo auténtico y en qué momentos, lo que facilita detectar inconsistencias ante infracciones dudosas. “Cuando un vehículo cuenta con un localizador, es posible acreditar objetivamente su ubicación real. Esa trazabilidad resulta fundamental para identificar la existencia de un auto mellizo, especialmente cuando surgen multas en lugares incompatibles con su uso habitual”, explicó Daniela Medina. En un escenario donde el fraude automotor es cada vez más sofisticado, combinar controles registrales, cautela en el proceso de compra y respaldo tecnológico puede marcar la diferencia entre una operación segura y un problema legal de largo alcance.