La estrategia del mayor fabricante de baterías chino que no para de crecer y aleja a EEUU y Europa de la competencia + Seguir en









Un gigante asiático consolida su liderazgo con cifras récord y obliga a estas regiones a replantear su estrategia industrial en uno de los sectores más sensibles del futuro.

China continúa dominando el mercado mundial de baterías

El mapa global de la industria automotriz atraviesa una transformación profunda, donde el control de ciertos componentes estratégicos empieza a definir el liderazgo a largo plazo. En ese contexto, el crecimiento de CATL —el mayor fabricante de baterías del mundo— vuelve a encender las alarmas en Estados Unidos y Europa.

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La compañía china cerró 2025 con ganancias superiores a los 10.000 millones de dólares, lo que representa un incremento de más del 42% respecto al año anterior. Más allá del dato financiero, el resultado refleja el peso que ha adquirido la producción de baterías en la nueva etapa de la movilidad.

Este liderazgo no se limita al mercado interno. CATL viene expandiendo su presencia global, con un crecimiento cercano al 18% en sus ingresos internacionales, impulsado por acuerdos con fabricantes de todo el mundo y el avance de su infraestructura en mercados estratégicos.

Baterías: el dominio de la cadena de valor redefine el negocio global El avance de la compañía también está ligado a otro segmento en expansión: los sistemas de almacenamiento energético (ESS), fundamentales para acompañar el desarrollo de energías renovables y garantizar la estabilidad de las redes eléctricas.

Este doble frente —automotriz y energético— consolida una posición dominante difícil de igualar en el corto plazo. En la práctica, gran parte de la transformación industrial global depende hoy de proveedores asiáticos en uno de los componentes más críticos.

BATERÍAS El avance de la compañía también está ligado a otro segmento en expansión: los sistemas de almacenamiento energético (ESS), fundamentales para acompañar el desarrollo de energías renovables y garantizar la estabilidad de las redes eléctricas. Frente a este escenario, el desafío para Estados Unidos y Europa ya no pasa únicamente por fabricar vehículos, sino por desarrollar una estructura completa que incluya desde la extracción de materias primas hasta el reciclaje y la innovación tecnológica. Si bien existen programas e iniciativas en marcha para reducir esa dependencia, el camino requiere inversiones sostenidas, alianzas estratégicas y políticas industriales de largo plazo. En un contexto donde la competencia global se redefine, la clave no estará solo en quién produce más autos, sino en quién controla los eslabones fundamentales que sostienen toda la cadena productiva.