"Estoy harto de los SUV": una voz clave del diseño sacude a la industria automotriz mundial + Seguir en









El referente creativo cuestionó el reinado de este segmento y anticipó un cambio hacia autos más auténticos, eficientes y con mayor identidad.

Los SUV en el centro de la escena automotriz

En medio del dominio global de los SUV, una de las figuras más influyentes del diseño automotor encendió el debate. Ralph Gilles, responsable creativo de Stellantis, fue contundente al expresar su cansancio frente a este tipo de vehículos, al considerar que su auge podría estar llegando a un punto de saturación.

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El ejecutivo planteó que, si bien los SUV han liderado las ventas durante años —impulsados en parte por modelos icónicos como el Nissan Qashqai—, sus características ya no resultan tan atractivas frente a otras opciones. Entre sus principales críticas, mencionó el mayor peso, la menor eficiencia aerodinámica y un consumo superior en comparación con carrocerías más tradicionales.

El diseño automotor empieza a mirar más allá de los SUV Según explicó Gilles, las nuevas generaciones de conductores y diseñadores comienzan a inclinarse por vehículos más compactos, livianos y con una experiencia de manejo más directa. En ese sentido, destacó el posible regreso de formatos como los sedanes y hatchbacks, con una impronta más emocional y funcional.

“El público joven busca autos con personalidad, fáciles de manejar y estacionar”, sostuvo el referente de Stellantis, sugiriendo que la industria podría reorientarse hacia ese tipo de propuestas en los próximos años.

ralph-gilles-stellantis_4_1000x563 “El público joven busca autos con personalidad, fáciles de manejar y estacionar”, sostuvo el referente de Stellantis, sugiriendo que la industria podría reorientarse hacia ese tipo de propuestas en los próximos años. Este cambio de visión también podría impactar en marcas del grupo como Alfa Romeo, Maserati, Peugeot y Lancia, que ya analizan nuevas estrategias de diseño. Modelos futuros como el próximo Peugeot 208 o el regreso del Lancia Delta apuntarían a recuperar líneas más clásicas, alejándose parcialmente del formato SUV.

Si bien el mercado seguirá teniendo la última palabra, las declaraciones de Ralph Gilles reflejan un posible punto de inflexión en una de las tendencias más fuertes de la industria automotriz global.