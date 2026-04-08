La nafta sigue dominando el parque automotor en la Argentina pese al gran avance de los vehículos eléctricos + Seguir en









La flota circulante continúa dominada por combustibles tradicionales, aunque emergen nuevas tecnologías con fuerte crecimiento.

La nafta sigue dominando el parque automotor nacional Depositphotos

El parque automotor en la Argentina cerró 2025 con un total de 15.784.385 vehículos en circulación, según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). La cifra representa un leve incremento del 1% interanual, reflejando una expansión moderada en un contexto económico cambiante.

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El análisis de la flota muestra que los combustibles convencionales siguen marcando el pulso del mercado. Los vehículos a nafta concentran el 63,5% del total, manteniéndose como la opción predominante, especialmente en autos particulares. Por su parte, el diésel representa el 25,5%, con mayor presencia en utilitarios y transporte pesado, aunque con una tendencia descendente si se compara con el 37% que registraba en 2010.

Una transición que avanza, pero desde una base baja en el parque automotor Dentro del esquema energético, el GNC conserva relevancia con el 10,6% del parque, consolidándose como alternativa económica frente a los combustibles líquidos. Sin embargo, el dato más dinámico aparece en las nuevas tecnologías.

Los vehículos híbridos alcanzaron las 76.192 unidades, con un crecimiento del 63,3% interanual, mientras que los eléctricos puros casi se duplicaron, pasando de 1.555 a 2.901 unidades (+86,6%). A pesar de este avance, ambos segmentos representan apenas el 0,50% del total, lo que evidencia que la electrificación aún se encuentra en una fase inicial.

parque automotor El análisis de la flota muestra que los combustibles convencionales siguen marcando el pulso del mercado. En términos de motorización, el país registra 2,89 habitantes por vehículo, ubicándose en una posición intermedia frente a mercados como Brasil, México, Alemania y Estados Unidos.

A nivel geográfico, la concentración es marcada: la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reúnen el 46,6% de la flota. Más atrás aparecen Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que en conjunto explican casi una cuarta parte del total. El escenario deja en claro una dualidad: mientras el parque crece y se diversifica, la dependencia de los combustibles tradicionales sigue siendo dominante en la Argentina.