Llegan 50.000 vehículos chinos a la Argentina: cuáles son los modelos que arribarán al país + Seguir en









La automotriz avanza con su estrategia en América Latina y ya confirmó un importante volumen de unidades destinadas a territorio nacional, en el marco de su crecimiento productivo en Brasil.

BYD confirma la llegada de más vehículos al país

La ofensiva de las marcas chinas en América Latina suma un nuevo capítulo. La automotriz BYD confirmó que su planta en Brasil ya cuenta con pedidos de exportación por 100.000 vehículos, de los cuales 50.000 estarán destinados a la Argentina y otros 50.000 a México.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio fue realizado por Stella Li, directora de BYD Americas, durante un evento en Río de Janeiro, donde la ejecutiva detalló el alcance de la expansión de la compañía en la región.

La producción se realizará en la planta ubicada en Camaçari, en el estado de Bahía, que actualmente tiene una capacidad de 150.000 unidades anuales, con planes de escalar progresivamente hasta alcanzar las 600.000 unidades.

Producción regional y apuesta tecnológica en la región Desde este complejo industrial salen modelos como el Dolphin Mini, el King y el Song Pro, vehículos que forman parte de la ofensiva de la marca en segmentos clave, con fuerte foco en la electrificación, según precisó Reuters.

Fabrica-BYD-Brasil-5 La producción se realizará en la planta ubicada en Camaçari, en el estado de Bahía, que actualmente tiene una capacidad de 150.000 unidades anuales, con planes de escalar progresivamente hasta alcanzar las 600.000 unidades. El crecimiento de BYD en la región se refleja también en su desempeño comercial: el año pasado vendió cerca de 113.000 unidades en Brasil, consolidándolo como su mercado más importante fuera de China, según datos de Fenabrave.

Además, la compañía anunció una nueva inversión de 300 millones de reales para la construcción de un centro de investigación y desarrollo en Río de Janeiro, que permitirá generar datos en condiciones tropicales y adaptar tecnologías a los mercados latinoamericanos. El proyecto incluirá infraestructura para pruebas de velocidad, resistencia y rendimiento, y se espera que esté finalizado hacia 2028. Con este movimiento, BYD refuerza su estrategia regional y posiciona a la Argentina como uno de sus principales destinos en la próxima etapa de crecimiento.