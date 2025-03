La planta de Honda en el corazón del Amazonas que incorpora motopartes argentinas en su producción

WhatsApp Image 2025-03-26 at 9.42.51 AM (1).jpeg La planta de Manaos produjo 1,3 millones de motos Honda en 2024.

Inaugurada en 1976, la planta de Honda en Manaos es una ciudad dentro de la ciudad: 763 mil m2 de superficie, 311 de los cuales están construidos. Cuenta con 8.900 empleados, pero si se toma en cuenta toda la cadena de producción con 120 proveedores, Honda Amazonia genera más de 100 mil empleos.

En 49 años desde su apertura se produjeron más de 30 millones de motos y en la actualidad se fabrican 19 modelos con una capacidad de 1,4 millones de unidades anuales, que se ampliará a 1,6 millones en 2026. Para entender la dimensión, el año pasado en Argentina se patentaron 485 mil motos 0KM entre todas las marcas. Es decir, la planta de Manaos tiene una capacidad mayor a la del mercado argentino total multiplicado por tres.

De la línea de montaje salen 6.500 motos por días, a razón de una cada 19 segundos.

Exportación desde Campana

En ese contexto, la filial argentina de Honda se integró como proveedor de la cadena de producción de Brasil. Una inversión de u$s15,4 millones anunciada en 2024 permitió ampliar la exportación gracias a la incorporación de una inyectora de piezas plásticas que se destinan al mercado local, de reposición y externo.

El año pasado se fabricaron un millón piezas y para este año se proyectan 1,3 millones. El 45% es para exportación. "En 2024 las ventas a Brasil se hicieron por u$s5,4 millones y para este año el monto ascenderá a unos u$s10 millones", dijo Viviana Daleoso, gerente de Relaciones Institucionales de Honda Motor de Argentina, a un puñado de medios, entre ellos Ámbito, que visitaron la planta de Manaos.

WhatsApp Video 2025-03-26 at 9.42.48 AM.mp4

"El plan de exportación de Honda Argentina se viene trabajando desde hace muchos años. En 2024, con el lanzamiento de la nueva XR300L Tornado, la fábrica de Campana sumó cuatro nuevos destinos y se posicionó como la proveedora del modelo en la región. También incrementó la producción de piezas locales y todavía hay mucho para crecer", sostuvo Daleoso.

Hoy desde Buenos Aires se abastece con siete piezas para el modelo Tornado, que se fabrica tanto en Manaos como en Campana, y con dos para la Pop, que solo se produce en Brasil. Este último es un modelo de inicio de gama que genera 170 mil ventas por año. En cuanto a la Tornado, Manaos fabrica 10 mil unidades al año solo para el mercado brasileño. Mientras que de Campana salen 14 mil unidades que se exportan a toda la región. En Argentina se fabrican nueve modelos. Unas 110 mil unidades totales por año, que se elevarán a 140 mil en el corto plazo.

En el sector automóviles, Honda ya no produce en el país, y solo fabrica una pieza: el paragolpes del modelo City para el mercado de reposición. “Hoy no está en planes volver a producir autos", sostuvo Daleoso. Sin embargo, no lo descarta totalmente. "Siempre puede haber oportunidades", mencionó.

Sí señaló que habrá un anuncio importante antes de mitad de año. No dio pistas sobre montos posibles de inversión ni sobre nuevos modelos. En la marca, no obstante, apuestan por una introducción de modelos de gamas más altas por la flexibilidad para importar productos que propicia el gobierno de Javier Milei. También marcaron distancia con la decisión de la administración nacional de postergar la incorporación obligatoria de ABS en las motos 0KM, tal como estaba pautado desde 2022.

Logística

El 95% de las motos que se producen en el estado de Amazonas se destinan al mercado interno brasileño, donde Honda tiene un market share superior al 70%. Así como Tierra del Fuego no está conectada por rutas con el resto del país (del “continente”, como dirían los fueguinos), Manaos tampoco. La producción sale en barcos por el río, cuyo puerto está a escasa distancia de la planta, rumbo a la ciudad norteña de Belem, desde donde se completa el circuito logístico en general por camiones a los 1.100 puntos de venta retail que tiene la marca en todo el país.

La distancia al polo industrial de San Pablo en línea recta es de unos 2.700 kilómetros, casi 3,5 horas de vuelo. Pero por tierra la excursión demanda varios días. Como Tierra del Fuego, la capital de Amazonas es aerodependiente, y, por razones opuestas, el clima es otro factor determinante en ambos puntos: así como en nuestro Fin del Mundo el frío dificulta condiciones de vida, en Manaos el calor y la humedad hacen lo propio.

Además de Honda, hay instaladas varias plantas tecnológicas: Samsung, LG, entre otras, tienen plantas en Manaos. El petróleo y el gas también son motores económicos de la región.

De todas maneras, el costo fiscal y logístico de la zona franca de Manaos también genera controversias en Brasil, al igual que ocurre en Argentina con el subrégimen fueguino.