Martin Scorsese se mostró a favor del uso de Inteligencia Artificial como herramienta: "El cine puede evolucionar" + Agregar ámbito en









Scorsese, uno de los directores más destacados de la historia del cine, se une a un grupo de colegas de renombre en la adopción de la IA, aunque en distintos grados.

Scorsese se unió como asesor de una empresa de inteligencia artificial.

Martin Scorsese se unió a la empresa de inteligencia artificial Black Forest Labs como asesor en un intento por "ampliar los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público".

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"El cine es un medio joven, con apenas 125 años, así que debemos estar abiertos a su evolución", declaró Scorsese en un comunicado publicado en la página web de Black Forest Labs. "Utilicé el 3D en 'Hugo' y la tecnología de rejuvenecimiento para 'El irlandés'. Ahora, con esta herramienta, puedo compartir mis ideas de forma más clara y eficiente con mi equipo creativo —el diseñador de producción, el diseñador de arte y el director de fotografía— para que puedan desarrollarlas y enriquecer la visión cinematográfica".

En un vídeo grabado en la oficina de Scorsese en Nueva York, que acompañó el anuncio de la colaboración, el director de Goodfellas utiliza el modelo de IA generativa FLUX de la empresa para ayudar a crear el guion gráfico de una escena. A continuación, habla sobre la puesta en escena de la famosa toma con Steadicam de la película, que sigue al mafioso Henry Hill (Ray Liotta) mientras recorre el club nocturno Copacabana, y señala cómo cada "viñeta" de la escena tuvo que ser meticulosamente planificada.

“Si dispones de una herramienta como esta, podrías resolverlo mucho más rápido, ahorrar tiempo de producción y, además, reducir el desgaste del equipo”, dijo Scorsese en el vídeo.

Embed - Martin Scorsese x Black Forest Labs El director ejecutivo de Black Forest Labs, Robin Rombach, cofundador de la empresa con sede en Friburgo, Alemania, en 2024, declaró al New York Times que la colaboración con Scorsese representa "una gran prueba de que esto funciona".

Otros grandes directores y el uso de la IA Scorsese, uno de los directores más destacados de la historia del cine, se une a un grupo de colegas ganadores del Premio de la Academia en la adopción de la IA, aunque en distintos grados. El director de Avatar, James Cameron, forma parte del consejo de administración de Stability AI, la empresa creadora del modelo de conversión de texto a imagen Stable Diffusion, donde Rombach trabajó anteriormente. El director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, también declaró el mes pasado en una clase magistral del Festival de Cannes que “no le disgusta” la IA, comparándola con “un efecto especial”. No todos están de acuerdo: el director de El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, criticó duramente el mes pasado a quienes creen que “el arte se puede hacer con una maldita aplicación”, y el año pasado afirmó que “preferiría morir” antes que usar IA generativa en sus películas.