La venta de autos usados cayó casi 7% en mayo y crece la presión para ajustar los precios + Agregar ámbito en









La comercialización de vehículos de segunda mano registró una nueva baja durante mayo en la Argentina. Desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) atribuyen parte de la desaceleración a la resistencia de muchos propietarios a reducir los valores de venta.

El mercado de autos usados mostró signos de enfriamiento en mayo Foto: Infobae

El mercado de autos usados volvió a mostrar señales de enfriamiento durante mayo. De acuerdo con los datos difundidos por la CCA, se concretaron 144.050 operaciones, lo que representó una caída del 6,96% frente al mismo mes de 2025. En comparación con abril, cuando se habían transferido 154.792 unidades, el retroceso también fue cercano al 7%.

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En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 se comercializaron 736.136 vehículos, una cifra que refleja una disminución del 5,04% respecto del mismo período del año anterior.

A pesar del descenso, el Volkswagen Gol y Trend mantuvieron su liderazgo entre los modelos más buscados, seguidos por la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa/Classic. También figuraron entre los más vendidos la Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Peugeot 208 y Toyota Corolla.

La brecha con los 0km condiciona al mercado El secretario de la entidad, Alejandro Lamas, explicó que el comportamiento del sector continúa siendo irregular, con meses de recuperación y otros de retroceso. Según señaló, uno de los factores que más influye actualmente es la amplia oferta de vehículos nuevos, que obliga a los vendedores particulares a revisar sus pretensiones de precio.

Desde la cámara sostienen que quienes ajustan sus valores a las referencias reales del mercado logran cerrar operaciones con mayor rapidez. En cambio, los propietarios que mantienen cotizaciones elevadas encuentran mayores dificultades para concretar ventas.

autos usados(1) En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 se comercializaron 736.136 vehículos, una cifra que refleja una disminución del 5,04% respecto del mismo período del año anterior. Otro aspecto que limita la actividad son las tasas de financiación, que continúan siendo poco competitivas para gran parte de los compradores del mercado de segunda mano. En el segmento de los electrificados usados, el ranking estuvo encabezado por el Toyota Corolla Cross HEV, seguido por el Toyota Corolla HEV y la Toyota RAV4 HEV, confirmando el creciente interés por las tecnologías híbridas. A nivel provincial, Santiago del Estero mostró el mejor desempeño del año con una suba del 4,10%, mientras que Santa Cruz, La Rioja y Misiones registraron las caídas más pronunciadas, reflejando un escenario dispar en el interior del país.