Llega una nueva pick up mediana que quiere destronar a los líderes históricos del mercado argentino

Con diseño disruptivo, alto nivel tecnológico y dos opciones mecánicas, esta camioneta se mete de lleno en la pelea contra los modelos más consolidados del país.

El segmento de las pick ups medianas suma un nuevo competidor que promete agitar el tablero en la Argentina. En un mercado dominado desde hace años por un grupo reducido de modelos, la nueva Kia Tasman irrumpe con argumentos que apuntan a captar tanto a usuarios tradicionales como a quienes buscan una opción más moderna.

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Lejos de seguir una receta conservadora, el modelo apuesta por una identidad propia, con un enfoque que combina diseño robusto, alto nivel de equipamiento y una marcada orientación al confort .

A primera vista, la Tasman deja en claro que busca despegarse de lo convencional. Las líneas son más audaces que en la mayoría de sus rivales y la presencia frontal transmite solidez y personalidad.

Puertas adentro, el planteo también rompe con lo habitual en este tipo de vehículos. El interior prioriza la comodidad y la tecnología , con una disposición más cercana a la de un SUV que a la de una herramienta de trabajo pura.

La gama está compuesta por dos configuraciones: una variante naftera turbo, orientada a quienes priorizan prestaciones, y otra turbodiésel, pensada para un uso más intensivo o laboral.

Ambas opciones incorporan caja automática y sistema de tracción integral, acompañadas por diferentes modos de manejo para adaptarse a distintos terrenos.

A primera vista, la camioneta deja en claro que busca despegarse de lo convencional. Las líneas son más audaces que en la mayoría de sus rivales y la presencia frontal transmite solidez y personalidad.

En cuanto a precios, el modelo se ubica en la franja media-alta del segmento. La versión de entrada arranca en u$s57.500, mientras que la opción diésel asciende a u$s58.500. Por su parte, la configuración más equipada trepa hasta los u$s79.000.

En capacidades, se alinea con los estándares del segmento, con más de 1.000 kg de carga útil y hasta 3.500 kg de remolque, lo que le permite cumplir tanto en tareas exigentes como en uso recreativo.

Tecnología y seguridad como diferencial

Uno de los pilares del modelo es su dotación tecnológica. Se destaca la presencia de una gran pantalla integrada, conectividad total y un paquete completo de asistencias a la conducción.

Uno de los pilares del modelo es su dotación tecnológica. Se destaca la presencia de una gran pantalla integrada, conectividad total y un paquete completo de asistencias a la conducción.

Entre los sistemas incluidos figuran el frenado autónomo, el control crucero adaptativo y diversas ayudas electrónicas que elevan el nivel de seguridad y confort.

Un mercado cada vez más competitivo

La llegada de esta pick up se da en un contexto donde el segmento muestra una competencia cada vez más intensa. Con una propuesta que combina equipamiento, prestaciones y una impronta más sofisticada, buscará hacerse un lugar frente a los modelos que lideran las ventas desde hace años.

No será un desafío sencillo, pero todo indica que esta nueva alternativa tiene con qué dar pelea en uno de los terrenos más disputados del mercado automotor argentino.