La 19ª entrega de los Premios Crash Test, organizados por CESVI Argentina, volvió a poner bajo la lupa los niveles de protección vehicular en el mercado local. El certamen evalúa a los modelos comercializados en el país ponderando su rendimiento en seguridad activa, seguridad pasiva, equipamiento tecnológico y la respuesta de su estructura ante pruebas de choque, cruzando estos datos directamente con el precio de venta para determinar la mejor relación costo-beneficio.
Ranking Crash Test 2026: cuáles son los autos más seguros del país y cuánto cuestan los modelos premiados
CESVI Argentina distinguió a los vehículos con mejor protección e ingeniería estructural en cada segmento. La irrupción de marcas chinas y la consolidación de tecnologías de asistencia marcaron la agenda del certamen.
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Un hombre borracho chocó, se atrincheró en el auto y se negó a hacer el test de alcoholemia
Entre las tendencias destacadas de esta edición sobresale la fuerte presencia de vehículos de origen chino y el avance de la movilidad eléctrica. En ese contexto, el BYD Dolphin Mini logró imponerse en la categoría Auto Compacto y se adjudicó el premio Auto de Oro por su equilibrio entre precio y equipamiento, liderando además el segmento de autos a baterías con valores en julio de u$s23.990 (versión GL) y u$s24.990 (versión GS).
Nómina oficial: los ganadores del ranking Crash Test 2026
Las inspecciones técnicas realizadas por el organismo evaluador establecieron a los líderes de cada categoría, reconociendo el avance de sistemas como el frenado autónomo de emergencia, control de estabilidad, asistencia de mantenimiento de carril y la dotación de airbags:
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Auto Compacto: BYD Dolphin Mini
Auto Mediano: Kia K3 Sedán
SUV Compacto: Chery Tiggo 4
SUV Mediano: Volkswagen Taos
SUV Grande: Haval H6
Pick Up: JAC T9
Excelencia en Seguridad: Audi A5
Auto de Plata: Toyota Corolla
El análisis técnico de CESVI confirmó que las asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y los estándares de resistencia estructural continúan expandiéndose a segmentos cada vez más accesibles, elevando el piso de protección disponible para los consumidores en el país.