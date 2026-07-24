SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de julio 2026 - 13:14

Ranking Crash Test 2026: cuáles son los autos más seguros del país y cuánto cuestan los modelos premiados

CESVI Argentina distinguió a los vehículos con mejor protección e ingeniería estructural en cada segmento. La irrupción de marcas chinas y la consolidación de tecnologías de asistencia marcaron la agenda del certamen.

Eligieron los autos más seguros del mercado automotor nacional&nbsp;

Eligieron los autos más seguros del mercado automotor nacional 

Depositphotos

La 19ª entrega de los Premios Crash Test, organizados por CESVI Argentina, volvió a poner bajo la lupa los niveles de protección vehicular en el mercado local. El certamen evalúa a los modelos comercializados en el país ponderando su rendimiento en seguridad activa, seguridad pasiva, equipamiento tecnológico y la respuesta de su estructura ante pruebas de choque, cruzando estos datos directamente con el precio de venta para determinar la mejor relación costo-beneficio.

Entre las tendencias destacadas de esta edición sobresale la fuerte presencia de vehículos de origen chino y el avance de la movilidad eléctrica. En ese contexto, el BYD Dolphin Mini logró imponerse en la categoría Auto Compacto y se adjudicó el premio Auto de Oro por su equilibrio entre precio y equipamiento, liderando además el segmento de autos a baterías con valores en julio de u$s23.990 (versión GL) y u$s24.990 (versión GS).

Informate más

Nómina oficial: los ganadores del ranking Crash Test 2026

Las inspecciones técnicas realizadas por el organismo evaluador establecieron a los líderes de cada categoría, reconociendo el avance de sistemas como el frenado autónomo de emergencia, control de estabilidad, asistencia de mantenimiento de carril y la dotación de airbags:

  1. Auto Compacto: BYD Dolphin Mini

  2. Auto Mediano: Kia K3 Sedán

  3. SUV Compacto: Chery Tiggo 4

  4. SUV Mediano: Volkswagen Taos

  5. SUV Grande: Haval H6

  6. Pick Up: JAC T9

  7. Excelencia en Seguridad: Audi A5

  8. Auto de Plata: Toyota Corolla

El BYD Dolphin Mini logr&oacute; imponerse en la categor&iacute;a Auto Compacto y se adjudic&oacute; el premio Auto de Oro por su equilibrio entre precio y equipamiento.

El BYD Dolphin Mini logró imponerse en la categoría Auto Compacto y se adjudicó el premio Auto de Oro por su equilibrio entre precio y equipamiento.

El análisis técnico de CESVI confirmó que las asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y los estándares de resistencia estructural continúan expandiéndose a segmentos cada vez más accesibles, elevando el piso de protección disponible para los consumidores en el país.

Te puede interesar

Otras noticias