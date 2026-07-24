Ranking Crash Test 2026: cuáles son los autos más seguros del país y cuánto cuestan los modelos premiados + Agregar ámbito en









CESVI Argentina distinguió a los vehículos con mejor protección e ingeniería estructural en cada segmento. La irrupción de marcas chinas y la consolidación de tecnologías de asistencia marcaron la agenda del certamen.

Eligieron los autos más seguros del mercado automotor nacional Depositphotos

La 19ª entrega de los Premios Crash Test, organizados por CESVI Argentina, volvió a poner bajo la lupa los niveles de protección vehicular en el mercado local. El certamen evalúa a los modelos comercializados en el país ponderando su rendimiento en seguridad activa, seguridad pasiva, equipamiento tecnológico y la respuesta de su estructura ante pruebas de choque, cruzando estos datos directamente con el precio de venta para determinar la mejor relación costo-beneficio.

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Entre las tendencias destacadas de esta edición sobresale la fuerte presencia de vehículos de origen chino y el avance de la movilidad eléctrica. En ese contexto, el BYD Dolphin Mini logró imponerse en la categoría Auto Compacto y se adjudicó el premio Auto de Oro por su equilibrio entre precio y equipamiento, liderando además el segmento de autos a baterías con valores en julio de u$s23.990 (versión GL) y u$s24.990 (versión GS).

Nómina oficial: los ganadores del ranking Crash Test 2026 Las inspecciones técnicas realizadas por el organismo evaluador establecieron a los líderes de cada categoría, reconociendo el avance de sistemas como el frenado autónomo de emergencia, control de estabilidad, asistencia de mantenimiento de carril y la dotación de airbags:

Auto Compacto: BYD Dolphin Mini Auto Mediano: Kia K3 Sedán SUV Compacto: Chery Tiggo 4 SUV Mediano: Volkswagen Taos SUV Grande: Haval H6 Pick Up: JAC T9 Excelencia en Seguridad: Audi A5 Auto de Plata: Toyota Corolla El BYD Dolphin Mini logró imponerse en la categoría Auto Compacto y se adjudicó el premio Auto de Oro por su equilibrio entre precio y equipamiento. El análisis técnico de CESVI confirmó que las asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y los estándares de resistencia estructural continúan expandiéndose a segmentos cada vez más accesibles, elevando el piso de protección disponible para los consumidores en el país.