De $33 millones a más de $41 millones: por qué las SUV compactas desplazaron a los autos chicos y dominan el mercado argentino

Las automotrices concentran sus lanzamientos en SUV urbanas y reducen la oferta de hatchbacks. Cómo cambiaron los consumidores y qué pasa con los precios.

Las automotrices concentran sus nuevos lanzamientos en SUV compactas, un segmento que lidera la transformación del mercado automotor.

Durante décadas, el auto chico fue el gran protagonista del mercado argentino . Modelos como Volkswagen Gol, Chevrolet Corsa, Ford Ka, Renault Clio, Peugeot 206 o Toyota Etios dominaron las ventas y representaron la puerta de entrada al vehículo 0 km para millones de familias.

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Sin embargo, ese escenario comenzó a transformarse de manera acelerada. Hoy, las automotrices destinan buena parte de sus inversiones a SUV compactas y crossovers , mientras los hatchbacks tradicionales pierden espacio en los concesionarios y en los planes de producto de las terminales.

La tendencia se observa en prácticamente todas las marcas. Volkswagen impulsa T-Cross y Nivus; Chevrolet apuesta por Tracker; Fiat fortalece Pulse y Fastback; Renault avanza con Kardian y Duster; Nissan encuentra en Kicks uno de sus pilares comerciales; y Toyota acaba de desembarcar con el nuevo Yaris Cross.

Lo que hace apenas diez años era un nicho se convirtió en el centro del negocio automotor , impulsado por una demanda creciente y por márgenes de rentabilidad superiores para las terminales.

La transformación no responde únicamente a una decisión de las automotrices. Detrás existe una modificación profunda en las preferencias de los consumidores.

Las SUV compactas ofrecen una posición de manejo más elevada, una sensación de mayor seguridad, mejor despeje para circular por calles deterioradas y una imagen asociada a vehículos de segmentos superiores.

Para muchos compradores, además, representan una evolución natural respecto del clásico auto compacto. Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, definió "al Yaris Cross como una pieza estratégica para la marca y destacó que el modelo apunta a clientes que históricamente eligieron Etios o Yaris".

Durante su presentación oficial, el ejecutivo explicó que el nuevo SUV representa "el paso siguiente" para muchos usuarios que iniciaron su relación con Toyota a través de esos modelos urbanos.

La frase refleja un fenómeno que atraviesa a toda la industria. Hace algunos años, el cliente que buscaba progresar dentro de una marca pensaba en un sedán más grande. Hoy, la mayoría imagina una SUV.

Los números acompañan esa tendencia. Los vehículos de este segmento ganaron participación de manera constante en los patentamientos argentinos y se consolidaron entre los productos más demandados del mercado.

Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), destacó que "el crecimiento de las ventas se apoya en una oferta cada vez más amplia y competitiva, con productos capaces de responder a nuevas demandas de los consumidores".

Esa evolución explica por qué cada vez aparecen más SUV en los lanzamientos y menos hatchbacks completamente nuevos.

Cuando la diferencia es de pocos millones, la SUV gana

Uno de los factores menos mencionados, pero más importantes para entender este fenómeno, es el precio.

Durante años, las SUV representaron una categoría inaccesible para buena parte del público. La distancia respecto de un auto compacto era tan amplia que la decisión prácticamente venía definida de antemano.

Ese escenario también cambió. Actualmente, un Volkswagen Polo Track ronda los $33 millones, mientras que un Toyota Yaris se mueve entre los $32 millones y los $37 millones según la versión elegida.

Polo Track 2.jpg Un Polo Track. Lo que hace apenas diez años era un nicho se convirtió en el centro del negocio automotor, desplazando progresivamente a los hatchbacks tradicionales y modificando por completo la oferta de los concesionarios

Del otro lado aparecen SUV compactas como Fiat Pulse desde alrededor de $35 millones, Renault Kardian desde $36 millones, Chevrolet Tracker desde $39 millones, Volkswagen T-Cross cerca de los $40 millones y Toyota Yaris Cross desde poco más de $41 millones.

La diferencia sigue existiendo, pero ya no resulta tan significativa para muchos compradores.

Si el salto económico representa entre un 10% y un 20% adicional, numerosos usuarios optan por una SUV porque perciben que reciben un producto más moderno, con una estética más atractiva y una posición de manejo superior.

Esa lógica también se refleja en las consultas que reciben los concesionarios. Muchos clientes ingresan interesados por un hatchback y terminan evaluando alguna SUV compacta tras comparar equipamiento, financiación y valor de reventa.

La reducción de la brecha de precios se convirtió en uno de los motores silenciosos del crecimiento de este segmento.

El negocio que más seduce a las automotrices

La explicación no termina en las preferencias del consumidor. También existe una razón industrial y financiera.

Las SUV compactas suelen compartir plataformas, motores, transmisiones y gran parte de sus componentes con los hatchbacks tradicionales. Desde el punto de vista productivo, las diferencias no siempre son tan profundas.

Sin embargo, los precios finales suelen ser más elevados. Esa combinación genera márgenes más atractivos para los fabricantes y explica buena parte de la estrategia actual de las terminales.

Por esa razón, muchas marcas decidieron concentrar recursos en este tipo de vehículos y reducir progresivamente el protagonismo de los autos chicos tradicionales.

suv toyota.jpg La posición de manejo elevada, la versatilidad y una brecha de precios cada vez menor impulsan el crecimiento de las SUV urbanas

La desaparición del Volkswagen Gol, el final del Toyota Etios, la salida del Ford Ka y la pérdida de peso de varios hatchbacks históricos forman parte de un mismo proceso.

Las automotrices no abandonaron el segmento por completo, pero dejaron de ubicarlo en el centro de sus planes de expansión.

La prioridad pasó a otro lugar

Salinas remarcó que Toyota observa una fuerte evolución de la demanda hacia este tipo de productos y por eso decidió ampliar su presencia en el segmento de los SUV compactos.

La estrategia no es exclusiva de la compañía japonesa. Se repite prácticamente en toda la industria.

Los autos chicos resisten en los usados

Pese al avance de las SUV, los hatchbacks todavía conservan fortalezas importantes. Consumen menos combustible, suelen resultar más económicos de mantener y continúan siendo una alternativa muy valorada para el uso urbano.

Esa realidad aparece con claridad en el mercado de segunda mano. Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), remarcó que "el comprador argentino mantiene una fuerte preferencia por vehículos compactos cuando busca una combinación de precio, practicidad y bajo costo operativo".

En los usados, modelos como Volkswagen Gol, Chevrolet Corsa, Toyota Etios, Renault Clio, Ford Fiesta o Peugeot 208 siguen registrando una elevada demanda y continúan entre los vehículos más buscados por quienes priorizan presupuesto.

SUV Citroën C3 Aircross (6).JPG La creciente preferencia por vehículos con mayor despeje, espacio interior y versatilidad impulsó una transformación profunda en la oferta del mercado automotor argentino

La diferencia respecto del mercado de 0 km es notoria. Mientras las automotrices impulsan cada vez más SUV compactas, una porción importante de los compradores sigue encontrando en los hatchbacks una propuesta difícil de igualar en términos de relación entre costo y beneficio.

Un futuro cada vez más alto

Los próximos lanzamientos previstos para Argentina muestran una presencia creciente de SUV compactas y una menor participación de hatchbacks tradicionales.

Las razones son múltiples. Los consumidores buscan vehículos más versátiles, las diferencias de precio se redujeron y las automotrices encuentran mejores márgenes de rentabilidad en estos productos.

El resultado es visible en los concesionarios, en los rankings de ventas y en las estrategias de las terminales.

Los autos chicos continúan presentes y conservan una base importante de usuarios, especialmente en el mercado de usados. Sin embargo, dejaron de ocupar el lugar central que mantuvieron durante décadas.

"Yaris Cross es el paso siguiente para muchos clientes que comenzaron con Etios o Yaris", expresó Salinas. La definición resume una transformación que atraviesa a toda la industria automotriz: el cliente cambió, las marcas ajustaron su estrategia y las SUV compactas se convirtieron en las nuevas protagonistas del mercado argentino, concluyó el presidente de Toyota Argentina.