El laboratorio de la destrucción: cómo se testean las camionetas al límite antes de salir a la calle + Agregar ámbito en









En pistas diseñadas para demoler componentes, las automotrices concentran diez años de maltrato extremo en apenas cuatro meses de tortura continua. El detrás de escena de las pruebas que combinan precisión robótica y exigencia humana para garantizar la máxima robustez.

Ford y sus exigentes pruebas para testear los vehículos

Ford somete a sus camionetas más icónicas a un maratón de ensayos severos en el Campo de Pruebas de Michigan (MPG), ubicado en Romeo, Michigan. El objetivo de este despliegue de ingeniería, liderado por la supervisora de operaciones Susan Regalia, es condensar el desgaste de 240.000 kilómetros o diez años de uso severo en tan solo cuatro meses de tortura continua. Este proceso es el sustento real detrás del célebre sello Raza Fuerte, el equivalente regional del histórico Built Ford Tough acuñado en 1979.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para lograr semejante nivel de fatiga de materiales, el equipo de desarrollo elimina cualquier condición de rodaje que resulte sencilla. Las unidades se mueven en un régimen de uso casi ininterrumpido donde los dinamómetros miden las curvas de potencia, torque y revoluciones por minuto del motor, mientras las pistas de rodaje desafían las suspensiones con baches extremos, crestas, cordones y fosas de agua profundas.

Históricamente, los técnicos viajaban al desierto del oeste norteamericano para vadear ríos reales. Hoy, el predio cuenta con réplicas artificiales perfectas como Silver Creek, un cauce diseñado para replicar la hostilidad de la naturaleza pero con la predictibilidad necesaria para obtener datos científicos consistentes. A esto se suma la Power Hop Hill, una pendiente empinada repleta de desniveles donde se analiza la tracción y torsión del chasis bajo condiciones de máxima presión.

ford Para lograr semejante nivel de fatiga de materiales, el equipo de desarrollo elimina cualquier condición de rodaje que resulte sencilla.

Robots de precisión milimétrica y el factor de error de la vida real El programa de evaluación no solo altera las superficies, sino también la masa. Las pick ups giran bajo su peso en orden de marcha (vacías) y también cargadas al límite de su peso bruto total, simulando tareas de alta exigencia laboral o el montaje de accesorios pesados en los extremos del chasis.

Dada la naturaleza extenuante de estas jornadas de 24 horas, la compañía integró conducción robótica autónoma para transitar las zonas de impacto más severas. Actualmente, se pueden coordinar escuadrones de hasta 20 robots circulando en simultáneo en las pistas de alta velocidad. Estos dispositivos mecánicos aportan una precisión milimétrica, repitiendo la trayectoria y velocidad de manera idéntica una y otra vez. Sin embargo, los conductores humanos siguen siendo una pieza irremplazable, ya que aportan la imprevisibilidad, la variabilidad de la vida real y la sensibilidad perceptiva que las máquinas no pueden de ninguna manera emular. A lo largo del proceso, sofisticados registradores de datos monitorean variables críticas en tiempo real, desde el comportamiento dinámico hasta la temperatura de los amortiguadores. ford-va A lo largo del proceso, sofisticados registradores de datos monitorean variables críticas en tiempo real, desde el comportamiento dinámico hasta la temperatura de los amortiguadores. “Cada vez que surge un problema nuevo, lo celebramos, porque significa que lo detectamos antes de que lo haga un cliente”, explicó Andrew Kernahan, director de programas de vehículos para pick-ups pesadas y plataformas. Cuando un componente cede, los ingenieros aplican protocolos estandarizados para corregir la causa raíz del inconveniente desde la fábrica. Esta de auditoría no es un evento aislado: los prototipos que portan el ADN Raza Fuerte se evalúan en fase de desarrollo y vuelven a pasar por el mismo calvario al iniciar la producción en serie. La estrecha colaboración con el área de posventa asegura que los estándares del centro de pruebas se actualicen constantemente, garantizando que el maltrato controlado en el laboratorio simule con total fidelidad el uso real de los usuarios en los caminos más difíciles.