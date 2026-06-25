Revolución a batería: la región acelera el paso y queda a las puertas de un hito histórico de sustentabilidad + Agregar ámbito en









El parque automotor electrificado en América Latina experimenta una expansión sin precedentes y se encamina a romper una barrera simbólica antes de que termine el año.

La suba de la nafta, la presión competitiva de China y la llegada de nuevos modelos reconfiguran el mercado global de autos eléctricos. En Argentina, los beneficios arancelarios y fiscales aceleran una transición que empieza a explicarse menos por el discurso ambiental y más por el costo real de moverse.

La movilidad sustentable en la industria automotriz consolidó su rol estructural en los sistemas de transporte de América Latina y el Caribe (ALC). De acuerdo con el último Monitor de Electromovilidad presentado por la OLACDE (Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía), al cierre del primer trimestre de 2026 la región contabilizaba 837.014 vehículos livianos electrificados en circulación. De sostenerse la inercia comercial de los últimos meses, el bloque superará por primera vez el millón de unidades eléctricas antes de que concluya el año, marcando un punto de inflexión en la reconversión tecnológica del continente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dinamismo del sector quedó en evidencia entre enero y marzo, período en el cual se comercializaron 106.765 nuevas unidades sumando ejemplares 100% eléctricos e híbridos enchufables. Este salto responde a una combinación de factores que incluye el abaratamiento global de la tecnología, innovaciones en autonomía y normativas de incentivo fiscal en diversos países.

Al desagregar el mapa geográfico, Brasil se posiciona como el líder indiscutido con 473.362 vehículos livianos patentados, volumen que representa más del 50% de todo el parque eléctrico regional. Detrás se encolumnan México, Colombia, Uruguay y Costa Rica. Sin embargo, la perspectiva cambia cuando se analiza la adopción en términos proporcionales: Uruguay se ubica a la vanguardia de la adopción per cápita en la región, escoltado en este indicador específico por Costa Rica, Brasil, Chile y México.

Transporte público masivo, infraestructura de recarga y el alivio para el bolsillo El informe de la OLACDE pone una lupa especial sobre el transporte colectivo de pasajeros. Con una flota activa de 4.707 autobuses eléctricos, Chile lidera la región y se consolida como el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de buses cero emisiones, únicamente superado por China. En total, el territorio latinoamericano ya dispone de 9.718 colectivos eléctricos integrados a sus redes urbanas.

En cuanto al soporte logístico, la infraestructura de carga acompaña este crecimiento con 20.250 estaciones públicas en toda la región. Nuevamente, Brasil toma la delantera con 21.061 puntos de abastecimiento instalados (contando redes diversas), mientras que Chile sobresale por registrar la mayor densidad relativa de cargadores en proporción a su parque automotor circulante, erigiéndose en el modelo de eficiencia a replicar.

Autos Eléctricos Carga Eléctrica En cuanto al soporte logístico, la infraestructura de carga acompaña este crecimiento con 20.250 estaciones públicas en toda la región. puntoev.com.ar Más allá del beneficio ambiental, la investigación revela un impacto macroeconómico directo debido a la sustitución de combustibles fósiles: Ahorro financiero: Las unidades eléctricas y los autobuses operativos en la región generan un alivio económico anual de 1.157 millones de dólares , una cifra crítica en un contexto de volatilidad en los precios internacionales de la energía.

Reducción de consumo: El uso diario de estas tecnologías evita el consumo anual de aproximadamente 890 millones de litros de nafta y 340 millones de litros de gasoil. El primer trimestre del año también dejó en evidencia la velocidad a la que reaccionan los denominados mercados emergentes. La Argentina multiplicó por veinte sus ventas respecto al mismo período del año anterior, mientras que Ecuador casi cuadruplicó sus registros comerciales. En una sintonía similar, tanto Colombia como Uruguay exhibieron subas de patentamientos cercanas al 300%. Esta tendencia local se alinea con un escenario global expansivo. Durante 2025, las ventas globales de electrificados superaron los 20 millones de unidades (el 25% del mercado mundial) y las proyecciones para este año apuntan a 23 millones de vehículos, equivalentes al 28% del negocio automotriz global. Aunque en América Latina este universo representa todavía el 0,7% del total de la flota vehicular liviana, la electromovilidad ya se consolidó como uno de los pilares irreversibles de la transición energética regional.

La suba de la nafta, la presión competitiva de China y la llegada de nuevos modelos reconfiguran el mercado global de autos eléctricos. Pexels