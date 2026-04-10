Lanzarán 100.000 robotaxis y cambia el transporte en EEUU

Una alianza entre gigantes tecnológicos y automotrices acelera el despliegue global de vehículos sin conductor desde 2027.

La conducción autónoma dejó de ser un concepto futurista para transformarse en una realidad cada vez más cercana. Con avances en inteligencia artificial , sensores y conectividad, la industria automotriz y tecnológica avanza hacia un modelo de movilidad completamente distinto al actual.

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En este escenario, cuatro grandes compañías sellaron una alianza estratégica para desplegar más de 100.000 robotaxis a partir de 2027. El acuerdo involucra a Nvidia , Uber , Stellantis y Foxconn , con el objetivo de desarrollar un ecosistema global de transporte autónomo.

La iniciativa fue presentada durante una conferencia en Washington D. C. , donde el CEO de Nvidia, Jensen Huang , detalló el potencial del proyecto y lo definió como el inicio de una nueva etapa en la movilidad.

El desarrollo estará basado en la plataforma Drive AGX Hyperion 10 , un sistema que permitirá a los vehículos operar sin intervención humana en la mayoría de las situaciones. Este nivel, conocido como nivel 4 de autonomía , implica que el auto puede conducirse por sí solo dentro de áreas previamente definidas.

Cada compañía tendrá un rol clave en el proyecto: Nvidia aportará el hardware y la inteligencia artificial; Uber gestionará la red operativa y los datos; Stellantis proveerá los vehículos; y Foxconn integrará sensores y software de alta precisión.

robotaxi2 El desarrollo estará basado en la plataforma Drive AGX Hyperion 10, un sistema que permitirá a los vehículos operar sin intervención humana en la mayoría de las situaciones.

Los beneficios de esta tecnología son múltiples. Entre ellos, se destacan la reducción de accidentes provocados por errores humanos, una mayor eficiencia en el tránsito y menores emisiones contaminantes gracias a una conducción optimizada.

Además, el modelo promete ampliar el acceso al transporte, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida, redefiniendo el concepto de traslado urbano.

Estados Unidos, clave en la expansión

El desarrollo de la conducción autónoma tiene a Estados Unidos como uno de sus principales escenarios. Allí, empresas como Waymo ya operan flotas comerciales, con alrededor de 2.000 vehículos en circulación.

Sin embargo, el salto a una escala de 100.000 unidades marcaría un punto de inflexión para la industria, acelerando la adopción global de esta tecnología.

A pesar de los avances, aún persisten desafíos. Las regulaciones deben adaptarse a un nuevo escenario donde la responsabilidad en caso de accidentes podría recaer en fabricantes, desarrolladores de software o proveedores de datos.

Con este tipo de iniciativas, la movilidad autónoma avanza hacia una etapa de consolidación, en la que los vehículos dejarán de ser solo un medio de transporte para convertirse en verdaderas plataformas tecnológicas sobre ruedas.