Las 10 claves del Mini Cooper S Cabrio

1-El Mini Cooper Cabrio S no es una novedad en el mercado porque se comercializa desde hace ya algún tiempo, pero es uno de los pocos exponentes de descapotables que se hay en la Argentina. Un clásico de la marca de la marca inglesa, hoy bajo el manejo de BMW Group

3-El interior está marcado por la calidad de los materiales y un diseño inconfundible, dominado por la pantalla multimedia circular. Está lleno de detalles que lo ubican como un modelo exclusivo. Aunque se defina como un vehículo para cuatro personas, todos saben que se sólo son habitables las dos plazas delanteras. Las traseras son simbólicas. Es un auto pensado para que lo disfrute el que lo maneja y su circunstancial acompañante. Es un modelo de nicho. Remarcar sus incomodidades (el dificultoso ingreso o la pirueta para colocarse los cinturones de seguridad, etc) es no entender el modelo ni tampoco el gusto de sus compradores.

4-Está equipado con un motor 2.0 turbonaftero de 192 CV y 280 Nm de torque acoplado a una caja automática de siete marchas y doble embrague. Tiene tracción delantera. La particularidad de este modelo es que es uno de los últimos exponentes con motor a propulsión. La próxima generación tendrá predominancia de propulsores eléctricos.

5-Un modelo descapotable tiene dos formas de conducción. Una, la que se realice con el techo cubierto. La otra, cuando se abre la capota, En el primer caso, es lógico pensar en prestaciones y cuestiones técnicas. Por ejemplo, la respuesta del motor es rápida y progresiva. Se siente su potencia cuando se pisa a fondo. No es un deportivo extremo, pero sobra para sentir el empujón del respaldo de la butaca del conductor. La dirección es precisa y liviana para moverse muy bien en el tránsito. Obvio, por ser bajo, el resto de los vehículos van a parecer muy altos. El parque automotor plagado de SUV hace que se sienta que se está manejando un karting. Ni hablar al tener al lado una pickup, un camión o un colectivo. La suspensión no es tan dura como generaciones anteriores. En este Mini es bastante equilibrada y disfrutable.

6-La otra forma de manejarlo es a cielo abierto. En ese caso, será posible ir a altas velocidades y no sufrirlo. Con las ventanillas de conductor y acompañante subidas protege bastante bien del viento. Sólo hay que tener la precaución de no dejar papeles u objetos muy livianos sueltos porque saldrán despedidos. Pero la forma más placentera de andar en un convertible es “crucereando”. Llevarlo a una velocidad moderada y disfrutar de la sensación. Aún en esta época de clima fresco o frio. Mientras se esté abrigado, no es un inconveniente. El problema más grande es por un tema “autóctono”: la inseguridad. Esa una sensación incómoda andar descubierto y parar en un semáforo. En cuanto al techo, se puede abrir a medidas o completo en pocos segundos y circulando a baja velocidad.

7-Como dato anecdótico, la aceleración de 0 a 100 km/h es de 7,1 segundos y el consumo promedio de 6,2 litros cada 100 kilómetros.

8-En seguridad, el hecho de ser un convertible, limita la cantidad de airbags, Sólo tiene cuatro. En cambio, cuenta con un completo paquete de ayudas a la conducción como alerta de cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo, freno autónomo de emergencia, entre otros.

9-El equipamiento de confort es amplio y razonable para un modelo de este tipo. Como punto negativo y al que cuesta acostumbrase es el tema de caso de pinchaduras, No tiene rueda de auxilio. Ni siquiera temporal. Los neumáticos son con sistema Run Flat. Permite andar 50 km a baja velocidad si se trata de una pinchadura. En caso de rotura, será una situación complicada para el conductor porque no sirve ese sistema.

10-El precio del Mini Cooper S Cabrio es de u$s86.900, un valor alto en relación a otros mercados y se explica por la alta presión impositiva.