Buen año para las automotrices: optimismo por superar las 620.000 unidades, el nivel más alto desde 2018

A pocos días de culminar el 2025, desde el sector indican que el acumulado anual superaría esa cifra. Factores que contribuyeron a cumplir el objetivo y qué se espera para 2026.

El mercado automotor argentino cerrará 2025 con una leve recuperación en el último tramo del año, impulsada principalmente por una batería de promociones comerciales que reactivaron la demanda en diciembre.

A pocos días hábiles de finalizar el mes, los patentamientos ya superaron las 18.000 unidades y todo indica que el acumulado anual quedaría apenas por encima de los 620.000 vehículos 0km, números que se barajaban en el sector desde hace meses.

El empuje final llegó de la mano de descuentos, bonificaciones especiales y condiciones de financiación más agresivas que las habituales. Con todavía algunos días operativos entre Navidad y Año Nuevo , en el sector dan prácticamente por concluido el ejercicio y coinciden en que diciembre cerrará cerca de las 23.500 unidades.

Desde una marca importadora explicaron a Ámbito que el mercado automotor argentino logró en 2025 cumplir con las proyecciones que se manejaban a comienzos de año y cerrará en torno a las 620.000 unidades. Según señalaron, el desempeño fue dispar a lo largo de los meses: hubo períodos de fuerte actividad, aunque también se registraron caídas puntuales, como ocurrió en noviembre, que fue uno de los meses más flojos del año.

De todos modos, destacaron que diciembre, tradicionalmente más tranquilo en términos de ventas, muestra un mejor comportamiento que el mismo mes de 2024. “En líneas generales, el balance es muy positivo: estamos cerrando con un crecimiento cercano al 50% interanual, que es un número muy importante” , indicaron.

De cara a 2026, las proyecciones son más abiertas y dependen de múltiples factores. En el sector conviven estimaciones diversas, aunque desde la importadora consideran que el mercado podría ubicarse en un rango cercano a las 650.000 unidades, con margen para algo más, pero sin exageraciones.

“Todo va a depender de la macroeconomía, de las tasas y del contexto general del país”, explicaron. En ese sentido, remarcaron un cambio clave en la dinámica del sector: hoy el mercado está plenamente abastecido, con oferta de todas las marcas y orígenes. Por eso, el desafío ya no pasa por la disponibilidad de vehículos, sino por la demanda. “Si la demanda acompaña, las marcas están en condiciones de vender mucho más”, concluyeron.

En el ranking de marcas, Volkswagen se mantiene al frente con algo más de 3.000 patentamientos en el mes, seguida por Toyota con unas 2.700 unidades. Detrás aparecen General Motors, Ford, Renault y Fiat, todas en torno a los 1.700 vehículos, mientras que Peugeot completa el grupo de las más vendidas.

A nivel modelos, la Toyota Hilux volvió a marcar el pulso del mercado. Con más de 1.300 unidades en diciembre, duplicó a varios de sus rivales directos y se consolidó como la pick up líder del segmento. Además, quedó muy bien posicionada para disputar el liderazgo anual absoluto, en una pelea ajustada con el Toyota Yaris y el Fiat Cronos.

El top ten mensual se completó con el Volkswagen Tera, la Ford Ranger, el Volkswagen Polo, el Peugeot 208, Ford Territory, Fiat Cronos, Chevrolet Tracker, Toyota Yaris y Volkswagen Amarok, mostrando una fuerte presencia de pick ups y hatchbacks compactos.

Con estos números, 2025 se convertirá en el mejor año del mercado automotor argentino desde la pandemia.