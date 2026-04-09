Las marcas de autos más confiables del mundo: cuáles lideran el ranking y qué buscan hoy los usuarios + Seguir en









Un estudio global revela qué automotrices presentan menos fallas con el paso del tiempo y cuáles se consolidan como las opciones más seguras para quienes priorizan durabilidad.

Un reciente estudio con más de 300 mil conductores reveló las marcas preferidas por los usuarios

Elegir un auto implica mucho más que comparar precios o diseño. Para muchos usuarios, la variable determinante es la confiabilidad, un aspecto clave para evitar gastos imprevistos y problemas mecánicos a largo plazo.

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En este contexto, un informe elaborado por la organización Consumer Reports vuelve a poner el foco en cuáles son las marcas que mejor responden en el uso cotidiano.

El relevamiento se basó en la experiencia de más de 380.000 conductores, quienes reportaron inconvenientes en vehículos fabricados entre 2000 y 2025. El análisis incluyó unas 20 categorías de fallas, desde detalles menores hasta problemas estructurales como motor, transmisión o sistemas eléctricos, generando una puntuación final de confiabilidad.

Las marcas de autos más confiables siguen marcando el camino Dentro del ranking, Toyota, Subaru y Lexus volvieron a ocupar los primeros lugares, consolidando una tendencia sostenida en los últimos años. Estas automotrices se destacan por aplicar mejoras progresivas y utilizar componentes probados, lo que reduce el margen de error.

Detrás aparecen otras marcas relevantes como Honda, BMW, Nissan, Acura, Buick, Tesla y Kia, que completan el top 10 con buenos niveles de desempeño general.

honda-marca-mas-eficiente-consumo-medio-combustible_4_1000x563 Honda, BMW, Nissan, Acura, Buick, Tesla y Kia completan el top 10 con buenos niveles de desempeño general. Uno de los datos destacados del informe es el avance de Tesla, que mejoró significativamente su posición gracias al rendimiento de modelos como el Model 3 y el Model Y, dentro del segmento eléctrico. Además, el estudio remarca que los vehículos híbridos tradicionales presentan niveles de confiabilidad superiores a los eléctricos puros, en gran parte por la madurez tecnológica alcanzada por marcas como Toyota, Hyundai y Kia. En un mercado cada vez más amplio y tecnológico, la confiabilidad sigue siendo un factor decisivo que puede inclinar la balanza al momento de elegir un auto.