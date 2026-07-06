El tamaño de los vehículos, en la mira por el aumento de muertes de peatones en EEUU

Un informe basado en datos del país advierte que el crecimiento de SUVs y pick ups grandes está asociado a un incremento significativo en la letalidad de los atropellos.

La evolución del parque automotor en Estados Unidos no solo transformó el mercado, sino también abrió un nuevo debate en materia de seguridad vial . Una investigación publicada por The New York Times , basada en datos oficiales y análisis de la industria, señala que el avance de las pickups fullsize y los SUV está vinculado al aumento de muertes de peatones.

Desde 2009, los fallecimientos en este tipo de siniestros crecieron cerca de un 75% , según cifras del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) . El fenómeno llamó la atención de los especialistas porque no se replicó con la misma intensidad en otros países desarrollados, lo que llevó a buscar explicaciones más allá de la distracción al volante.

En ese contexto, el foco se puso en un factor estructural: el tamaño y diseño de los vehículos . El análisis indica que la mayor altura del capot y las dimensiones generales de estos modelos influyen directamente en la gravedad de los impactos.

A diferencia de un sedán tradicional, donde el golpe suele darse en la parte baja del cuerpo del peatón, los SUV y pickups actuales impactan a la altura del torso. Esto aumenta las probabilidades de que la persona caiga directamente al suelo o quede debajo del vehículo, elevando el riesgo de lesiones fatales.

En el mercado estadounidense, el capot de muchas camionetas alcanza en promedio los 1,20 metros de altura , lo que modifica por completo la dinámica del impacto. De hecho, el estudio estima que entre 200 y 400 muertes anuales podrían haberse evitado si los vehículos mantuvieran dimensiones similares a las de hace dos décadas.

En el mercado estadounidense, el capot de muchas camionetas alcanza en promedio los 1,20 metros de altura, lo que modifica por completo la dinámica del impacto.

Otro punto clave es la visibilidad. Los vehículos más grandes presentan mayores puntos ciegos debido al tamaño del capot, los pilares A y los espejos laterales. Comparaciones entre modelos actuales y versiones de fines de los 90 muestran incrementos significativos en estas zonas sin visión, incluso con casos donde prácticamente se duplicaron.

Si bien parte de este cambio responde a mejoras estructurales —como refuerzos exigidos para proteger a los ocupantes—, el efecto colateral es una menor percepción del entorno cercano.

Tecnología, mercado y un cambio cultural

Las asistencias a la conducción, como el frenado autónomo de emergencia, aparecen como una posible solución, aunque todavía presentan limitaciones en situaciones reales, como condiciones climáticas adversas o peatones en movimiento.

En paralelo, el crecimiento de estos vehículos también tiene una explicación económica y cultural. Las pickups y SUV se convirtieron en los productos más rentables para las automotrices y dejaron de ser vehículos exclusivamente de trabajo para transformarse en opciones familiares y aspiracionales.

El resultado es un cambio profundo: mientras estos modelos ofrecen una mayor sensación de seguridad para quienes viajan dentro, generan un riesgo más elevado para peatones y ciclistas.

El estudio concluye que la altura del capot es un factor determinante: cada aumento de apenas 2,5 centímetros incrementa cerca de un 2,8% la probabilidad de muerte en un atropello. En ese marco, el desafío hacia adelante no solo pasa por la tecnología, sino también por repensar el diseño y el uso de los vehículos en entornos urbanos.