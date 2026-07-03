Los autos argentinos ganan terreno: seis de los diez más vendidos en junio son de producción nacional + Agregar ámbito en









En un mes con caída interanual, la producción nacional volvió a ser protagonista en el ranking de ventas de 0km.

La producción nacional dice presente en el ranking Depositphotos

El mercado automotor argentino atravesó un junio con señales mixtas. Por un lado, se patentaron 45.995 unidades, lo que marcó una baja del 12,8% interanual frente al mismo mes de 2025. Pero, al mismo tiempo, el sector mostró una leve recuperación en la comparación mensual, con una suba del 7,2% respecto de mayo.

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En el acumulado del primer semestre, el balance sigue en terreno negativo: 294.181 unidades, un 9,9% menos que en igual período del año pasado. Aun así, en medio de un escenario de menor demanda y fuerte competencia comercial, aparece un dato que sostiene al mercado: el peso de la producción nacional.

Producción local, clave en el ranking Dentro del top 10 de los modelos más vendidos de junio, seis corresponden a vehículos fabricados en Argentina, lo que confirma el rol central de la industria local incluso en un contexto desafiante.

La lista volvió a tener como líder a la Toyota Hilux, seguida por el Fiat Cronos y la Ford Ranger, tres modelos que se producen en el país y que continúan marcando el pulso del mercado. A ellos se suman la Volkswagen Amarok, la Chevrolet Tracker y el Peugeot 208, completando el grupo de producción nacional dentro del ranking.

La lista volvió a tener como líder a la Toyota Hilux, seguida por el Fiat Cronos y la Ford Ranger, tres modelos que se producen en el país y que continúan marcando el pulso del mercado. Este predominio refleja no solo la capacidad productiva instalada, sino también la competitividad de estos modelos frente a la oferta importada.

El ranking completo de junio Toyota Hilux – 3.002 unidades (producción nacional) Fiat Cronos – 1.900 unidades (producción nacional) Ford Ranger – 1.786 unidades (producción nacional) Ford Territory – 1.584 unidades (importado) Volkswagen Amarok – (producción nacional) Volkswagen Tera – 1.131 unidades (importado) Chevrolet Tracker – 1.113 unidades (producción nacional) Peugeot 208 – 1.089 unidades (producción nacional) Toyota Yaris Cross – 1.075 unidades (importado) Chevrolet Onix – 1.073 unidades (importado) En un escenario donde las ventas todavía no logran recuperar el ritmo de años anteriores, la presencia de modelos fabricados en el país dentro del ranking funciona como un ancla para la actividad. Con expectativas de un segundo semestre más dinámico, el desempeño de la producción nacional seguirá siendo un factor clave para entender la evolución del mercado.