Planes de ahorro: el mercado automotor consolida líderes en junio y reconfigura segmentos clave + Agregar ámbito en









La fuerte paridad en el acumulado anual expone un escenario competitivo donde el volumen de nuevos contratos y la facturación neta se reparten el liderazgo entre los principales grupos automotrices del país.

Los planes de ahorro mantienen líderes tras culminar el primer semestre Mariano Fuchila

El canal de planes de ahorro se mantiene como una de las herramientas de financiación más utilizadas en el mercado automotor argentino. Los datos correspondientes a junio de 2026 y el acumulado anual revelan una marcada paridad entre los principales grupos automotrices, con Fiat liderando el volumen de nuevos contratos comerciales, mientras que Toyota encabeza la generación de negocios en términos de facturación neta.

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A nivel general, según el informe elaborado por Planero de Ley, comunidad y plataforma creada por el especialista en el sector automotriz Pablo Piñeiro, el mes cerró con un universo de 24.626 nuevas suscripciones y un volumen de 9.906 adjudicaciones facturadas, consolidando una tendencia donde las marcas enfocadas en vehículos urbanos de producción regional capturan el mayor flujo de clientes, mientras que aquellas especializadas en utilitarios y SUVs logran un mayor rendimiento monetario por unidad.

Radiografía de marcas y las apuestas fuertes en pick ups y SUVs El comportamiento de los usuarios en los salones de venta dejó un mapa de posiciones muy claro para las terminales automotrices en el arranque del segundo semestre:

Desempeño General de Marcas (Junio 2026)

Durante el sexto mes del año, el ranking de suscripciones y facturación por marcas quedó ordenado de la siguiente manera:

Fiat Plan: 4.715 suscripciones (1.387 facturaciones) Peugeot Plan: 3.304 suscripciones (1.315 facturaciones) Autoahorro Volkswagen: 2.693 suscripciones (505 facturaciones) Toyota Plan: 2.651 suscripciones (3.044 facturaciones - Líder del mes) Plan Ovalo (Ford): 2.637 suscripciones (729 facturaciones) Plan Chevrolet: 2.620 suscripciones (804 facturaciones) Plan Rombo (Renault): 2.602 suscripciones (723 facturaciones) Citroën Plan: 2.149 suscripciones (686 facturaciones) Nissan Plan de Ahorro: 568 suscripciones (325 facturaciones) Jeep Plan: 461 suscripciones (295 facturaciones) Ram Plan: 222 suscripciones (93 facturaciones) Leapmotor Plan: 4 suscripciones (0 facturaciones) Balance Acumulado Anual (Enero - Junio 2026) En el análisis del primer semestre, el mercado totaliza 157.243 suscripciones y 60.538 vehículos facturados, promediando una tasa de conversión general del 38,50%. En el análisis del primer semestre, el mercado totaliza 157.243 suscripciones y 60.538 vehículos facturados, promediando una tasa de conversión general del 38,50%. Depositphotos Las marcas con mayor índice de efectividad para transformar suscripciones en entregas reales son Jeep (87,28%), Nissan (61,53%) y Peugeot (51,83%). El podio de volumen se estructura así: 1° Fiat Plan: 29.516 suscripciones | 11.360 facturaciones (Conversión: 38,49%)

2° Toyota Plan: 24.614 suscripciones | 11.519 facturaciones (Conversión: 46,80%)

3° Plan Rombo (Renault): 19.886 suscripciones | 4.328 facturaciones (Conversión: 21,76%)

4° Peugeot Plan: 19.460 suscripciones | 10.087 facturaciones (Conversión: 51,83%)

5° Autoahorro Volkswagen: 18.396 suscripciones | 5.500 facturaciones (Conversión: 29,90%) Segmento pick ups (Junio 2026) El nicho de las camionetas medianas destinadas al trabajo y el ocio sumó 4.133 suscripciones mensuales, mostrando un claro predominio de la propuesta de Ford fabricada en General Pacheco: Ford Ranger: 1.852 suscripciones Toyota Hilux: 802 suscripciones Fiat Titano: 464 suscripciones Volkswagen Amarok: 371 suscripciones Chevrolet S10: 240 suscripciones Ram Dakota: 222 suscripciones Nissan Frontier: 182 suscripciones Segmento SUVs Medianos (Junio 2026) En el plano de los utilitarios deportivos, el canal de ahorro sumó 1.453 suscripciones, con un sólido liderazgo del modelo importado de Ford y la irrupción de nuevas alternativas regionales: Ford Territory: 567 suscripciones Renault Boreal: 241 suscripciones Toyota Corolla Cross: 162 suscripciones Chevrolet Captiva: 140 suscripciones Volkswagen Taos: 135 suscripciones Jeep Compass: 107 suscripciones Fiat Fastback: 97 suscripciones Leapmotor B10: 4 suscripciones