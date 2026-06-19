Las motos 0km más baratas de junio 2026: 10 opciones por menos de $3.000.000 millones + Agregar ámbito en









Con un mercado en crecimiento y fuerte presencia de modelos de baja cilindrada, estas son las alternativas más accesibles según precios oficiales.

El mercado de motos avanza a paso firme en el país Imagen: Freepik

El mercado de motos en la Argentina mantiene un ritmo de crecimiento sostenido durante 2026. En los primeros cinco meses del año se patentaron más de 369.000 unidades, lo que representa un incremento superior al 40% interanual. Con este desempeño, el sector proyecta cerrar el año por encima de las 800.000 unidades, e incluso algunos analistas anticipan que podría acercarse al millón en 2027.

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Dentro de este escenario, las motos de baja cilindrada continúan siendo protagonistas, ya que explican cerca del 80% de las ventas. Se trata de modelos elegidos tanto como medio de transporte económico como herramienta de trabajo.

A continuación, el ranking de las 10 motos 0km más baratas de junio de 2026, tomando como referencia los precios de lista oficiales y las versiones base:

Mondial LD 110 Max RT: $1.638.990 Keller Crono Classic Eco 110: $1.679.775 Corven Energy 110: $1.734.990 Motomel Blitz base: $1.800.000 Corven Mirage 110: $1.811.990 Zanella ZB 110 ST: $1.836.822 Gilera Smash VS: $1.840.000 Zanella DUE 110 ST: $1.854.990 Mondial W150 Cafe Racer: $2.200.990 Keller Stratus Eco 150: $2.224.822 Más opciones accesibles y las motos más vendidas Si bien este ranking se limita a diez modelos, el universo es más amplio: existen más de 20 motos por debajo de los $3 millones, incluyendo alternativas como Mondial RD 150 RT, Corven Hunter 150, Motomel S2 o Gilera VC 150, entre otras.

Por otro lado, el ranking de patentamientos muestra cuáles son las más elegidas por los usuarios en el acumulado del año. Allí lidera la Honda Wave 110S, seguida por la Gilera Smash y la Keller KN110-8, lo que confirma la fuerte demanda por modelos accesibles y confiables.

HONDA-Wave-20170452_Leo_Baja-e1494205412543 El ranking de patentamientos muestra cuáles son las más elegidas por los usuarios en el acumulado del año. Allí lidera la Honda Wave 110S, seguida por la Gilera Smash y la Keller KN110-8. En un contexto donde los costos de movilidad siguen siendo un factor clave, las motos económicas continúan consolidándose como una solución práctica, eficiente y cada vez más demandada en el mercado argentino.

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