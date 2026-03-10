Las pick ups medianas mantienen sus precios en marzo: cuánto cuesta cada modelo

Los principales modelos comenzaron el mes sin cambios en sus listas. Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Nissan Frontier, mantienen los mismos valores que en febrero.

El segmento de pick ups medianas inició marzo con estabilidad en los precios. Tras varios meses con ajustes periódicos, las terminales decidieron mantener sin modificaciones los valores de sus modelos, en una estrategia orientada a sostener la demanda dentro de uno de los nichos más relevantes del mercado automotor argentino.

Este segmento tiene un peso clave dentro de la industria automotriz argentina , tanto por su volumen de ventas internas como por su importancia en la producción destinada a exportaciones. En ese contexto, marcas como Toyota, Ford, Volkswagen, Nissan, Chevrolet, Renault y Fiat conservaron sin cambios sus listas durante el inicio del mes.

Entre las camionetas más elegidas del país se encuentra la Toyota Hilux , que continúa liderando el segmento. La versión DX MT 4x2 se ubica en $49.325.000 , mientras que la DX AT 4x2 cuesta $50.704.000 . La SR MT 4x2 figura en $56.562.000 y la SR AT 4x2 en $59.125.000 . En los niveles superiores, la SRV AT 4x2 alcanza $67.506.000 y la SRX AT 4x2 llega a $77.921.000 .

En tracción integral, la DX MT 4x4 vale $57.769.000 , la DX AT 4x4 $59.383.000 , la SR MT 4x4 $66.457.000 , la SR AT 4x4 $69.326.000 , la SRV AT 4x4 $76.381.000 , la SRV+ AT 4x4 $79.838.000 y la SRX AT 4x4 $84.349.000 .

La nueva Ford Ranger también mantiene sus valores. En versiones 4x2 , la XL cuesta $50.962.700 , la XLS MT $59.042.900 y la XLT Biturbo AT $68.039.730 .

En 4x4, la XL se ubica en $55.685.660, la XLS V6 3.0L en $71.502.700, la Black MT en $69.447.900, la XLT Biturbo AT en $73.702.330, la XLT V6 en $81.718.500, la Limited Biturbo AT en $79.801.820 y la Limited+ V6 AWD AT en $88.974.530.

En el caso de la Volkswagen Amarok, la versión Trendline TDI MT 4x2 parte desde $58.255.550. La Comfortline TDI MT 4x2 cuesta $64.638.750, la Comfortline TDI AT 4x2 $70.562.650, la Highline TDI MT 4x2 $71.498.850 y la Highline TDI AT 4x2 $78.478.350.

Entre las variantes 4x4, la Trendline TDI MT vale $67.471.800, la Comfortline V6 AT $83.783.950, la Highline V6 AT $98.226.250, la Extreme V6 AT $104.830.350, la Hero V6 AT $104.830.350 y la Black Style V6 AT $105.156.800.

La Nissan Frontier arranca en $47.097.400 con la S MT 4x2, mientras que la S AT 4x2 cuesta $50.009.000. Las versiones XE MT 4x2 y XE AT 4x2 se ubican en $60.677.700 y $64.395.800, respectivamente, y la Platinum AT 4x2 llega a $65.226.600.

En 4x4, la S MT vale $52.582.200, la X-Gear AT $60.420.500, la XE MT $60.360.000, la Platinum AT $70.689.500 y la Pro-4X AT $72.733.500.

La Chevrolet S10 también mantiene su lista vigente. La WT MT 4x2 cuesta $48.596.900. En 4x4, la WT MT vale $55.039.900, la WT AT $57.385.900, la Z71 AT $64.629.900, la LTZ AT $69.915.900 y la High Country AT $73.852.900.

Por su parte, la Renault Alaskan inicia su oferta con la Emotion MT 4x2 en $58.220.000. La Intens MT 4x2 cuesta $63.130.000 y la Intens AT 4x2 $65.450.000. En 4x4, la Confort MT se ubica en $59.800.000, la Emotion MT en $64.810.000, la Intens Noir MT en $68.470.000, la Intens Noir AT en $71.570.000 y la Iconic AT en $78.700.000.

La Fiat Titano, uno de los lanzamientos más recientes del segmento, arranca con la Endurance MT 4x2 en $50.230.000. En versiones 4x4, la Endurance MT cuesta $53.160.000, la Freedom MT $58.540.000, la Freedom Plus AT $64.280.000 y la Ranch AT $69.410.000.

En el caso de RAM, la Dakota 4x4 se ofrece en Warlock AT a $70.040.000 y en Laramie AT a $72.070.000.

Entre las alternativas importadas con precios en moneda estadounidense también se mantienen los valores. La JAC T8 4x4 MT cuesta us$34.900 y la JAC T9 Luxury 4x4 AT us$38.500.

La Maxus T60 4x2 MT se ubica en us$32.000 y la T60 4x4 AT en us$36.000.

Por su parte, Great Wall comercializa la Poer Elite 4x2 en us$24.730 y la Poer Elite 4x4 en us$32.697.

De esta manera, el segmento de pick ups medianas atraviesa marzo con una oferta amplia y sin variaciones en los valores oficiales, mientras las marcas siguen apostando a mantener la competitividad dentro de uno de los rubros más dinámicos del mercado automotor argentino.