Ford Argentina presentó nuevas versiones de su pick up mediana Ranger, enfocadas en el uso laboral y productivo. Las variantes Ranger XL Cabina Simple Manual, Ranger XL Cabina Chasis Manual y Ranger XL Cabina Doble XL Automática se suman a la gama y ya se comercializan en la Argentina.
Ford amplía la gama de Ranger con nuevas versiones de trabajo: cuánto cuestan
Se trata de las versiones XL Cabina Simple Manual, XL Cabina Chasis Manual y XL Cabina Doble Automática. Todas se producen en la planta de General Pacheco, incorporan motor 2.0 turbodiésel y ya están disponibles en el mercado local.
Estas configuraciones se fabrican en la planta que la automotriz posee en General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, desde donde se abastece tanto al mercado local como a distintos destinos de exportación.
Las nuevas opciones amplían la oferta de versiones destinadas a tareas de trabajo, un segmento clave para actividades vinculadas al campo, la construcción y los servicios.
Motor turbodiésel y opciones de tracción
Todas las variantes incorporan el mismo conjunto mecánico: un motor 2.0 turbodiésel que entrega 170 cv y 405 Nm de torque. Este propulsor puede asociarse a una caja manual de seis velocidades o a una transmisión automática de seis marchas, disponible en la Ranger XL Cabina Doble AT6.
En cuanto a la tracción, la gama ofrece configuraciones 4×2 (trasera) y 4×4, esta última con reductora y bloqueo de diferencial trasero.
Las capacidades de carga varían según la versión. La Ranger Cabina Chasis 4×4 admite hasta 1.310 kg, mientras que la Cabina Simple 4×4 puede transportar 1.162 kg y la Cabina Simple 4×2 alcanza 1.139 kg. En materia de remolque, las versiones Cabina Simple y Cabina Chasis permiten arrastrar hasta 2.500 kg, mientras que la Cabina Doble AT6 llega a 3.500 kg.
La garantía para toda la gama es de cinco años o 150.000 kilómetros.
Precios en la Argentina la nueva Ranger
Ford Ranger XL Cabina Chasis MT6 4×4: $49.500.000
Ford Ranger XL Cabina Simple MT6 4×2: $43.500.000
Ford Ranger XL Cabina Simple MT6 4×4: $52.000.000
Ford Ranger XL Cabina Doble AT6 4×2: $51.400.000
Ford Ranger XL Cabina Doble AT6 4×4: $56.200.000.
