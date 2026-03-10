Las advertencias por los riesgos de dejar un auto eléctrico parado durante meses

Un especialista alertó que dejar un auto eléctrico detenido durante largos períodos puede traer consecuencias que muchos conductores no tienen en cuenta.

Los vehículos eléctricos pueden deteriorarse si no se los utiliza de manera frecuente

Dejar un auto estacionado durante semanas o incluso meses puede parecer inofensivo, pero en realidad puede generar problemas mecánicos importantes. Así lo explicó Javier Sendín , reconocido especialista del sector automotor y ganador del premio al mejor mecánico de España en 2023 , quien advirtió que la falta de movimiento impacta en diversos sistemas del vehículo.

Según el experto, cuando un vehículo permanece inmóvil durante demasiado tiempo, distintos componentes comienzan a deteriorarse. Entre ellos aparecen los neumáticos , que pueden deformarse al permanecer apoyados en la misma posición, y los frenos , que pueden oxidarse si están expuestos a humedad o cambios climáticos.

También se ven afectados los silentblocks y piezas de goma de la suspensión , que con el paso del tiempo pueden endurecerse o perder su elasticidad.

En el caso de los vehículos eléctricos , la inactividad prolongada representa un desafío adicional. Además de los componentes mecánicos habituales, entran en juego las baterías y los sistemas electrónicos del auto.

Por un lado, la batería de 12 voltios , responsable de alimentar los sistemas auxiliares y permitir el arranque de los sistemas electrónicos, puede descargarse completamente si el vehículo permanece detenido durante mucho tiempo. Cuando esto ocurre, el auto puede quedar inutilizado y en algunos casos es necesario reemplazar la batería.

A su vez, la batería de alta tensión, que alimenta el sistema de propulsión, también puede verse afectada. Aunque está diseñada para perder poca energía cuando el auto está detenido, factores como la telemetría, los sistemas de conectividad o las condiciones de temperatura pueden provocar una descarga gradual.

Los especialistas advierten que si el nivel de carga cae por debajo de los límites recomendados por el fabricante, el deterioro de las celdas podría volverse permanente, generando daños difíciles de revertir.

Por eso, fabricantes y empresas del sector energético recomiendan mantener la batería dentro de un rango intermedio de carga —generalmente entre 40 % y 70 %— y realizar recargas periódicas si el vehículo permanecerá estacionado durante mucho tiempo.

Además, mover el vehículo ocasionalmente, mantener la presión correcta de los neumáticos, actualizar el software y realizar cargas lentas son prácticas simples que ayudan a preservar el estado general del automóvil y evitar fallas costosas cuando vuelva a utilizarse.