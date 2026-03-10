Impuesto al lujo: otra automotriz bajó precios en la Argentina hasta u$s128.000 + Seguir en









La firma actualizó su lista de valores en el país luego de los cambios en gravámenes, con reducciones en distintos modelos de su gama.

La eliminación del denominado “impuesto al lujo” comenzó a reflejarse en el mercado de autos deportivos en la Argentina. Tras el cambio impositivo, la firma Nordenwagen, representante oficial de Porsche en el país, publicó una nueva lista de precios con reducciones importantes en varios modelos de la marca alemana.

Las rebajas alcanzan a diferentes líneas del catálogo, desde los SUV deportivos hasta los tradicionales deportivos de alto rendimiento. En algunos casos, la baja supera ampliamente los cien mil dólares, dependiendo de la versión y el nivel de equipamiento.

Entre los ajustes más notorios aparece el caso del Porsche 911 Turbo S, uno de los modelos más exclusivos de la marca, cuyo valor disminuyó en aproximadamente u$s128 mil respecto de la lista anterior.

Con los nuevos valores, el Macan T pasa a ubicarse con un precio inicial de u$s118.000, mientras que el Cayenne Coupé arranca en u$s162.800.

Los cambios también alcanzan a otras líneas de la marca. Los modelos Panamera y Taycan registraron recortes cercanos al 18%, mientras que la gama 911 presenta una baja promedio cercana al 19%. De esta forma, el Porsche 911 Carrera queda con un precio inicial de u$s266.700 dólares, mientras que el 911 Carrera 4S se posiciona en u$s334.800. En la parte más alta de la gama aparecen las versiones orientadas a la máxima performance. El Porsche 911 GT3 comienza en 437.300 dólares, mientras que el 911 Turbo S parte ahora desde u$s554.000. Los nuevos valores ya se encuentran publicados en el configurador oficial de Porsche para Argentina, donde los clientes pueden consultar el detalle de cada versión y su equipamiento disponible.