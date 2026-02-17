Boca, en crisis y sin su capitán: Paredes está en duda ante Racing y preocupa a Scaloni + Seguir en









El mediocampista arrastra una molestia en el tobillo derecho y sería preservado para evitar una lesión mayor. En medio del flojo presente del equipo de Claudio Úbeda, la situación también es seguida de cerca por la selección argentina de cara a la Finalíssima.

El Xeneize buscará reencontrarse con el triunfo en un escenario que empieza a impacientarse.

Boca Juniors atraviesa un momento complejo en el Torneo Apertura. Ubicado en el séptimo lugar de la Zona A y lejos del rendimiento esperado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda suma cuestionamientos y ahora podría afrontar un partido clave sin su principal referente.

Leandro Paredes encendió las alarmas tras pedir el cambio en los minutos finales del empate sin goles ante Platense. El capitán xeneize arrastra una molestia en el tobillo derecho y permanece bajo observación médica, con pocas chances de estar disponible este viernes ante Racing Club en la Bombonera.

El mediocampista sufrió un esguince en esa articulación el año pasado ante Talleres y la zona volvió a resentirse recientemente frente a Estudiantes en La Plata. Según trascendió, se infiltró para poder jugar ante Platense, pero el dolor se intensificó y fue reemplazado en el cierre del encuentro.

Aunque inicialmente el campeón del mundo pretendía jugar ante Racing, el cuerpo médico le recomendó frenar la actividad para evitar una lesión mayor. El calendario inmediato favorece esa decisión: después del cruce ante la Academia, Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina y luego recibirá a Gimnasia de Mendoza.

De acuerdo con los tiempos estimados, Paredes podría necesitar entre dos y tres partidos de recuperación. Si solo se pierde los próximos compromisos inmediatos, tendría casi dos semanas de descanso y podría reaparecer a fines de febrero. En caso de extenderse la rehabilitación, sumaría más de 15 días antes de volver a competir.

Boca Tigre Paredes De acuerdo con los tiempos estimados, Paredes podría necesitar entre dos y tres partidos de recuperación. Atención en la selección La situación del volante también es seguida de cerca por Lionel Scaloni, que planifica la próxima fecha FIFA con la selección argentina. La Finalíssima frente a Selección de España se disputará el 27 de marzo en Qatar, por lo que el cuerpo técnico albiceleste espera que el mediocampista llegue en plenitud. La preocupación no se limita a Paredes. Lionel Messi arrastra una distensión muscular que generó dudas en el Inter Miami CF, mientras que otros habituales convocados como Nicolás Tagliafico, Nicolás González y Giovani Lo Celso también atravesaron recientes problemas físicos. Para Boca, el duelo ante Racing no solo representa la necesidad de sumar puntos, sino también una oportunidad para frenar la ola de críticas que rodea al plantel y al entrenador. Sin su capitán y referente futbolístico, el desafío será mayor. El Xeneize buscará reencontrarse con el triunfo en un escenario que empieza a impacientarse. Y mientras tanto, el tobillo de Paredes se convierte en una variable determinante tanto para el presente del club como para la planificación de la selección nacional en un año cargado de compromisos internacionales.