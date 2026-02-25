Mientras algunos autos eléctricos bajan su precio, los Tesla usados se consiguen cada vez más caros

Un mercado de movilidad sustentable en tensión por cambios regulatorios y preferencias de compra en Norteamérica.

La compañía de Elon Musk conserva una posición dominante que redefine las reglas del mercado de segunda mano.

La empresa de Elon Musk compite contra el mercado de los autos usados, tras el fin del crédito fiscal federal en Estados Unidos que otorgaba incentivos a la compra de unidades nuevas. Dada esta medida, parte de la demanda migró hacia el mercado de segunda mano, sin embargo: ¿es una competencia real para Tesla?.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El interrogante parte del desbalance entre oferta disponible y demanda efectiva. La eliminación del beneficio de USD 7.500 para autos nuevos, vigente hasta septiembre de 2025 , redirigió compradores hacia opciones ya patentadas, donde Tesla conserva ventajas competitivas.

Desde el final del crédito fiscal, el precio promedio de los Tesla usados aumentó 4,3% , en contraste con la caída registrada por la mayoría de los eléctricos de otras marcas. La excepción fue el Porsche Taycan, único modelo ajeno a Tesla, que mostró subas en el mismo período.

Estos números evidencian una preferencia sostenida por la marca , incluso en un contexto de ajuste generalizado del segmento.

Elon Musk (1)

El dominio de Tesla

El liderazgo de Tesla en el mercado estadounidense de segunda mano no se explica solo por precios sino por ciertos factores que se mencionan a continuación:

Volumen de venta:

En enero, la marca vendió más de 10.000 unidades adicionales respecto a Audi -segundo en la lista- según cifras de Cox Automotive.

Estrategia industrial:

La decisión de discontinuar los modelos Model S y Model X, anunciada en enero, redujo la oferta disponible y elevó su atractivo como bienes limitados, especialmente en el segmento premium. Esta situación contribuyó a sostener valores en un momento en que otros fabricantes enfrentan sobrestock y menor rotación.

Contraste entre usados y nuevos:

Las ventas de vehículos eléctricos usados crecieron 21% interanual en enero, mientras que la comercialización de unidades nuevas cayó cerca de 30%, de acuerdo con Cox Automotive. La combinación de menor incentivo, precios elevados en 0 km y lealtad de marca explica por qué Tesla mantiene ventaja en el mercado secundario.