Autos eléctricos: los cuatro sistemas de propulsión que compiten por dominar el mercado

La transición energética cambió el mapa de la movilidad. Entre vehículos a 100% a batería, híbridos y motores tradicionales, la industria busca el equilibrio entre eficiencia, autonomía e infraestructura.

La industria automotriz atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia. A medida que avanza la electrificación, el mundo del automóvil comenzó a hablar en varios “idiomas” tecnológicos vinculados a los sistemas de propulsión , que definen cómo se mueve cada vehículo.

Hoy conviven distintas alternativas que combinan energía eléctrica , combustibles tradicionales y soluciones híbridas que intentan equilibrar eficiencia, autonomía y costos operativos. Desde los modelos totalmente eléctricos hasta los motores de combustión interna , cada tecnología tiene ventajas y desafíos que influyen en la decisión de fabricantes y consumidores.

La expansión de la movilidad eléctrica, impulsada por regulaciones ambientales y avances tecnológicos, está redefiniendo el futuro del transporte. Sin embargo, el camino hacia una electrificación total todavía presenta obstáculos, especialmente en lo que respecta a infraestructura de carga y costos de producción.

Los vehículos eléctricos a batería (BEV) funcionan exclusivamente con energía eléctrica almacenada en baterías recargables. No generan emisiones directas durante la conducción y suelen ofrecer costos operativos más bajos , ya que requieren menos mantenimiento que los motores tradicionales.

Su principal desafío sigue siendo la infraestructura de carga. Para una adopción masiva, es fundamental contar con redes de cargadores rápidas y extendidas, especialmente en rutas y zonas urbanas.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

Los híbridos enchufables (PHEV) combinan un motor eléctrico con un motor de combustión interna. Pueden circular en modo eléctrico durante trayectos cortos y utilizar el motor convencional cuando la batería se agota.

Esta tecnología ofrece gran flexibilidad, aunque implica un sistema más complejo y pesado debido a la presencia de dos sistemas de propulsión.

CAPTIVA La nueva Chevrolet Captiva, modelo híbrido enchufable que ya se vende en la Argentina. Foto: Motor1

HEV (Hybrid Electric Vehicle)

Los vehículos híbridos convencionales (HEV) también combinan electricidad y combustión, pero no necesitan enchufarse. Utilizan tecnologías como el frenado regenerativo, que permite recuperar energía durante la desaceleración para recargar la batería.

En estos modelos, el motor eléctrico funciona principalmente como apoyo para mejorar la eficiencia de combustible, por lo que la conducción totalmente eléctrica suele ser limitada.

ICE (Internal Combustion Engine)

Los tradicionales motores de combustión interna (ICE) continúan dominando gran parte del parque automotor mundial. Funcionan con combustibles como nafta o diésel y ofrecen ventajas como reabastecimiento rápido, gran autonomía y una red de estaciones de servicio ampliamente desarrollada.

Sin embargo, presentan mayores emisiones contaminantes y requieren más mantenimiento mecánico en comparación con los sistemas electrificados.

La gran pregunta hacia 2030

Con la electrificación acelerándose y los fabricantes invirtiendo miles de millones en nuevas plataformas, el debate sobre cuál será el sistema dominante sigue abierto.

Los BEV aparecen como los principales candidatos a liderar la movilidad del futuro gracias a su eficiencia y a las políticas de descarbonización impulsadas por muchos gobiernos. No obstante, los híbridos continúan ganando terreno como una solución de transición, especialmente en mercados donde la infraestructura eléctrica aún es limitada.

En este escenario, la industria automotriz avanza hacia una convivencia tecnológica donde distintos sistemas de propulsión coexistirán durante los próximos años.

La pregunta que empieza a marcar el rumbo del sector es clara: ¿qué tecnología dominará el mercado masivo hacia 2030: los eléctricos puros o las soluciones híbridas?