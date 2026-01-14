Verano 2026: cuánto cuesta hacerle un service completo al auto antes de viajar y qué hay que tener en cuenta

Los controles que se deben hacer antes de emprender un largo trayecto en un vehículo y los valores actualizados a enero.

TOdo lo que se debe tener en cuenta antes de salir a la ruta con el auto en el verano 2026.

El verano 2026 llegó y con él, el momento en que miles de argentinos preparan sus autos para emprender viajes por el país. Antes de salir a la ruta, un service completo resulta esencial para evitar imprevistos mecánicos y garantizar un viaje seguro. Los especialistas recomiendan una revisión exhaustiva que incluya desde el cambio de aceite hasta el control de frenos y neumáticos.

Un mantenimiento preventivo no solo previene averías, sino que también asegura que el vehículo funcione de manera óptima durante el recorrido . Los talleres ofrecen servicios básicos que cubren las necesidades más urgentes para viajar con tranquilidad.

El Automóvil Club Argentino (ACA) enumera una serie de elementos clave que deben revisarse antes de iniciar un viaje. Laureano Pérsico, mecánico de auxilio del ACA, destaca la importancia de verificar el estado de los frenos y su líquido, el nivel de aceite del motor, el líquido refrigerante y el sistema de dirección.

El cambio de aceite y filtros debe realizarse cada 10.000 kilómetros o una vez al año, según lo que ocurra primero. Si el viaje supera los 2.000 kilómetros y el auto lleva 8.000 kilómetros recorridos, lo ideal es hacer el service antes de partir. El aceite pierde propiedades con el tiempo, incluso si el vehículo no recorre muchos kilómetros.

Los neumáticos requieren una atención especial. Revisar la presión , incluida la rueda de auxilio y el dibujo de las cubiertas evita riesgos en la ruta. La fecha de fabricación de los neumáticos también debe controlarse, ya que un neumático que permaneció mucho tiempo sin uso puede deformarse.

Las luces del vehículo tanto las bajas, altas, de giro, de freno y balizas deben funcionar correctamente. Una lámpara quemada puede provocar multas o aumentar el riesgo de accidentes. Los elementos obligatorios de seguridad, como el matafuegos con control de carga vigente y las balizas portátiles, deben estar en condiciones.

Planificar la ruta con antelación, informarse sobre el estado de los caminos y consultar el pronóstico del tiempo contribuye a un viaje más seguro. Evitar el exceso de equipaje mejora la estabilidad del auto y reduce el riesgo de accidentes por objetos sueltos en el habitáculo.

En caso de cambiar una rueda, colocar el gato en el punto reforzado del vehículo, generalmente marcado en el zócalo, y ajustar bien las tuercas garantiza seguridad. Contar con un servicio de auxilio mecánico en ruta permite resolver imprevistos como fallas eléctricas o problemas con la batería de manera rápida y eficiente.

Cuánto sale el service del auto en vacaciones de verano 2026

Los precios de un service general para modelos populares como el Chevrolet Onix, el VW Gol Trend o el Fiat Cronos oscilan entre $180.000 y $300.000 en verano 2026. Este monto incluye una revisión general, alineación, balanceo, cambio de aceite y filtros, y control de frenos y luces.

El cambio de aceite y filtros varía entre $80.000 y $160.000, según el tipo de aceite, mineral o sintético. La alineación y el balanceo rondan los $80.000, un gasto clave para evitar vibraciones en la autopista.

El reemplazo de las pastillas de freno delanteras cuesta entre $80.000 y $150.000, mientras que el cambio de cubiertas parte de los $80.000, aunque las opciones de mayor calidad superan los $110.000. Si el problema es el tren delantero y requiere cambiar los amortiguadores, el costo puede alcanzar los $700.000, incluyendo mano de obra.