Los colores de autos más elegidos en la Argentina: cuál es el que más piden + Seguir en









Un informe regional reveló cuáles son los tonos que dominan las ventas en 2025. En el país, la preferencia se mantiene firme y replica el comportamiento de América Latina.

Los argentinos continúan eligiendo los mismo colores a la hora de comprar un auto

El blanco volvió a posicionarse como el color más elegido por los compradores de autos en la Argentina durante 2025. Así surge de un relevamiento difundido por Nissan, que analizó las ventas de la marca en distintos mercados de América Latina y detectó una clara inclinación por tonos clásicos y sobrios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el informe, el blanco alcanzó el 40,6% de participación en la región, manteniéndose en la cima del ranking, aunque con una leve baja respecto del año anterior. La tendencia confirma que, más allá de las modas, los colores neutros siguen siendo los favoritos.

El blanco lidera y los tonos neutros completan el podio de colores Detrás del blanco se ubicó el gris oscuro, con el 19,1% de las preferencias, mientras que el plata ocupó el tercer lugar con el 13,2%. El dato destacado es que el podio no registró cambios frente a 2024, lo que evidencia una elección sostenida en el tiempo.

Autos El blanco alcanzó el 40,6% de participación en la región. Especialistas del sector señalan que estos colores suelen asociarse a un mejor valor de reventa, menor impacto visual de la suciedad y una estética atemporal que se adapta tanto a autos compactos como a SUV y pick ups.

Diferencias en la región El estudio también mostró particularidades según el país. En México, el blanco continúa al frente, aunque el gris ganó participación en el último año. En Brasil, el gris oscuro tuvo un crecimiento significativo y se consolidó entre los más demandados.

En la Argentina, el orden se repite: blanco primero, seguido por gris y plata. La misma preferencia se observó en mercados como Colombia, Ecuador y Uruguay, donde predominan los tonos neutros por encima de opciones más llamativas. A pesar de la disponibilidad de colores vibrantes y series especiales, el mercado automotor regional mantiene una clara inclinación por alternativas clásicas. En 2025, el blanco volvió a imponerse como el tono dominante en las calles argentinas.