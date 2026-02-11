Los 6 autos 0Km automáticos más accesibles del país + Seguir en









La transmisión automática gana terreno en los segmentos de entrada y ya no es patrimonio exclusivo de los modelos premium. Estas son las opciones más económicas disponibles en el arranque del año.

El Fiat Argo es uno de los vehículos más accesibles del mercado

El mercado automotor argentino confirma en 2026 una transformación que se venía consolidando: la caja automática dejó de ser un lujo reservado a vehículos de alta gama. Cada vez más usuarios priorizan el confort de conducción, especialmente en entornos urbanos con tránsito intenso, y eso impulsó a las marcas a ampliar la oferta en versiones con CVT o convertidor automático tradicional.

La consecuencia directa fue una reducción en la brecha de precios frente a las versiones manuales y, en algunos casos, la desaparición de estas últimas dentro del portfolio.

El ranking de los autos automáticos más baratos El listado vuelve a estar encabezado por el JMEV Easy 3, comercializado por Grupo Antelo. Con un precio de u$s18.900, se posiciona como el automático más económico del mercado. Además, es un modelo 100% eléctrico de origen chino.

easy El listado vuelve a estar encabezado por el JMEV Easy 3, comercializado por Grupo Antelo. Con un precio de u$s18.900, se posiciona como el automático más económico del mercado. Además, es un modelo 100% eléctrico de origen chino. En segundo lugar aparece el Hyundai HB20. La versión Comfort Plus AT 1.6 tiene un valor de $31.000.000 y se consolidó como una de las propuestas más competitivas entre los compactos.

El tercer puesto es para el Citroën C3, del Grupo Stellantis, cuya variante VTi AT Feel Pack cotiza a $31.910.000, destacándose entre los regionales.

Completan el ranking el Fiat Argo Drive 1.3 CVT ($32.480.000), el JAC S2 1.5 CVT Luxury LV (USD 21.900) y el Toyota Yaris XS 1.5 CVT, con un precio de $33.285.000. El escenario muestra estabilidad en valores y confirma que la automatización de la transmisión ya forma parte de la oferta masiva en Argentina.