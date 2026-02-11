El mercado automotor argentino confirma en 2026 una transformación que se venía consolidando: la caja automática dejó de ser un lujo reservado a vehículos de alta gama. Cada vez más usuarios priorizan el confort de conducción, especialmente en entornos urbanos con tránsito intenso, y eso impulsó a las marcas a ampliar la oferta en versiones con CVT o convertidor automático tradicional.
Los 6 autos 0Km automáticos más accesibles del país
La transmisión automática gana terreno en los segmentos de entrada y ya no es patrimonio exclusivo de los modelos premium. Estas son las opciones más económicas disponibles en el arranque del año.
-
Los 10 autos híbridos más accesibles para comprar en febrero
-
Los cinco autos usados más recomendados para comprar: precio, calidad y posventa
La consecuencia directa fue una reducción en la brecha de precios frente a las versiones manuales y, en algunos casos, la desaparición de estas últimas dentro del portfolio.
El ranking de los autos automáticos más baratos
El listado vuelve a estar encabezado por el JMEV Easy 3, comercializado por Grupo Antelo. Con un precio de u$s18.900, se posiciona como el automático más económico del mercado. Además, es un modelo 100% eléctrico de origen chino.
En segundo lugar aparece el Hyundai HB20. La versión Comfort Plus AT 1.6 tiene un valor de $31.000.000 y se consolidó como una de las propuestas más competitivas entre los compactos.
El tercer puesto es para el Citroën C3, del Grupo Stellantis, cuya variante VTi AT Feel Pack cotiza a $31.910.000, destacándose entre los regionales.
Completan el ranking el Fiat Argo Drive 1.3 CVT ($32.480.000), el JAC S2 1.5 CVT Luxury LV (USD 21.900) y el Toyota Yaris XS 1.5 CVT, con un precio de $33.285.000.
El escenario muestra estabilidad en valores y confirma que la automatización de la transmisión ya forma parte de la oferta masiva en Argentina.
Dejá tu comentario